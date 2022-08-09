Türkiye Gazetesi

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus kentinde düzenlediği baskınla bir evi kuşatmaya aldığı belirtildi. Baskın sırasında gerçek mermiyle ateş açan İsrail askerlerinin 30 Filistinliyi yaraladığı aktarılan açıklamada, yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu ifade edildi. Bu arada görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri baskın düzenlediği Nablus'un eski şehir bölgesinde gerçek mermi ve biber gazı kullandı.

İSRAİL FİLİSTİN’E 1600 KEZ BASKIN DÜZENLEDİ

İsrail ordusu, Temmuz'da Nablus'un eski şehir bölgesine düzenlediği baskında 2 Filistinliyi öldürmüştü. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilerin evlerine sık sık baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Birleşmiş Milletler raporlarına göre, İsrail güçleri 2022 başından 26 Haziran'a kadar Filistin topraklarına yaklaşık 1600 kez baskın düzenledi. Bu baskınlarda 60 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 6 bin Filistinli de yaralandı.

İsrail vahşeti geleneğe dönüştü Havadan ve karadan saldırdığı Gazze’de 15’i çocuk, 4’ü kadın 44 kişiyi öldüren İsrail, son üç yılda beşinci seçime hazırlanıyor. Uzmanlar, son katliamın amacının da kasım seçimlerinde daha fazla sandalye kazanmak olduğunu belirtiyor.