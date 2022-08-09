Türkiye Gazetesi

Muson yağmurlarının etkisi altına giren Güney Kore'de, başkent Seul ve çevresinde görülen sağanak yağışlar hayatı adeta felç etti. 1942 yılından bu yana en şiddetli yağışı alan Dongjak bölgesi başta olmak üzere başkentin birçok kesiminde su baskınları yaşanırken, metro istasyonları da sel sularına teslim oldu.

EN AZ 7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Nehre dönen caddelerde mahsur kalan araçların sürücüleri zor anlar yaşadı. Şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında en az 7 kişinin hayatını kaybettiğini duyuran yetkililer, 6 kişinin ise kayıp olduğunu bildirdi. 800 binanın hasar gördüğü felaket nedeniyle, 400'ü aşkın kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği öğrenildi.

BAZI OTOYOLLAR GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI

Seul metropol bölgesinde gece boyu devam eden çalışmaların ardından toplu taşıma hizmetlerinin bugün büyük ölçüde normale döndüğü bildirilirken, buna rağmen güvenlik endişeleri nedeniyle yaklaşık 80 otoyol ve nehir kenarındaki birçok otoparkın geçici olarak hizmete ara verdiği kaydedildi.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un ise kurmaylarına daha fazla can kaybını önlemek için gerekli tedbirleri alma talimatı verdiği belirtildi.

ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR SÜRECEK

Meteoroloji uzmanları, şiddetli yağışların Seul ve çevresinde bugün de süreceği konusunda uyararak, riskli bölgelerde yaşayan sakinleri sel ve toprak kayması riskine karşı tetikte olmaya çağırdı.

Öte yandan Kore Orman Hizmetleri, ülke genelinde 47 şehir ve bölgede toprak kayması uyarıları yayınladı.

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