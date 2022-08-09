Türkiye Gazetesi

Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalar Donbass bölgesinde artarak devam ederken, Rusya tarafından ilhak edilen Kırım'da bulunan Rusya'ya ait Novofedorivka askeri hava üssünden 7 kez art arda patlama sesi duyuldu. Rusya'nın atadığı Kırım Valisi Sergey Aksyonov sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, patlamaların Ukrayna tarafından gerçekleştirilen saldırılardan kaynaklandığını söyledi. Olayın ardından bölgeye gitmek için harekete geçtiğini de belirten Aksyonov, konuyla ilgili teyakkuzda olduklarını duyurdu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, askeri hava üssünden dumanların yükseldiği görüldü. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Novofedorivka askeri üssü, Rus donanmasına bağlı savaş uçakları ve helikopterler tarafından kullanılıyor.

Eski İngiliz general Rusya'nın Ukrayna'da nükleer silah kullanacağı tarihi verdi Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan krizde Rusya saldırılarına devam ederken Eski İngiliz general, Rusya'nın nükleer silahı 2023 yılının ilkbaharına kadar kullanabileceğini söyledi.

Rusya Avrupa'ya petrol sevkiyatını durdurdu: Brent petrol hemen yükselişe geçti Rus petrol boru hattı işletmecisi Transneft, Ukrayna üzerinden Avrupa'ya petrol sevkiyatının durdurulduğunu bildirdi. Brent petrol Druzhba'dan Rus petrolü akışının durduğu haberleri ile düne göre 1,05 dolar arttı.

Rusya’ya yaptırım hamlesi pahalıya patladı: İsviçre’de kış öncesi odun ve mum stoğu çağrısı Ukrayna saldırıları nedeniyle Rusya’ya yaptırım kararı alan İsviçre, halka çağrı yaptı. Kışın elektrik kesintileri beklediklerini açıklayan Federal Elektrik Komisyonu, odun ve mum stoğu çağrısında bulundu.