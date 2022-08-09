Türkiye Gazetesi

Almanya’nın Brandenburg eyaletinin Werneuchen şehrindeki Sovyet Savaş Mezarlığı'na saldırı gerçekleştirildi. Bu durum sonrası Rusya ile Almanya arasında gerginlik yaşandı. Rusya'nın Berlin Büyükelçiliği, Almanya Dışişleri Bakanlığına protesto notası verdi.

"BÜYÜK SAYGISIZLIK"

Büyükelçiliğin internet sayfasında yer alan açıklamada, ülkedeki Sovyet anıt ve mezarlıklarına yönelik korkunç saygısızlık olaylarının devam ettiği belirtildi. Kısa süre önce bir Alman Neonazi taraftarının Werneuchen’de Sovyet Savaş Mezarlığı'na ırkçı söylemlerle saygısızlık yaptığını gösteren bir videonun internette yayınlandığı aktarıldı. Açıklamada “Bu çirkin eylemi, etnik nefreti kışkırtma, dünyayı ve Avrupa’yı Nazizm’den kurtarmak için hayatlarını kaybeden askerlerin anısına alaycı bir saygısızlık olarak görüyoruz" denildi.

Ayrıca şu ifadeler kullanıldı: Alman Dışişleri Bakanlığına, olayın şartlarını belirlemek için kapsamlı tedbirlerin alınması, faillerin hesap vermesi ve 16 Aralık 1992 tarihli Rus-Alman Savaş Mezarları Anlaşması uyarınca anıtın güvenliğinin sağlanmasının talep edildiği bir protesto notası verildi.

ALMANYA, SALDIRGANLAR HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATTI

Werneuchen şehrinden sorumlu Ost Emniyet Müdürlüğü de anıta saygısızlık yapıldığını doğrularak bir tanığın, kimliği belirsiz bir kişinin anıta idrarını yaptığı, başka bir kişinin de görüntü aldığını polise bildirdiğini duyurdu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

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