Türkiye Gazetesi

Pazar günü Gazze'de İsrail ile Filistinliler arasında ateşkes ilan edildi. Buna rağmen İsrail saldırılarına devam ediyor.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da çıkan olaylarda, El Halil şehrinde açtığı ateş sonucu 17 yaşındaki Filistinli Mo'men Yassin Jaber'i kalbinden vurup öldürdü, iki genci de yaraladı.

15 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU VURUP GÖZALTINA ALDILAR

Bunun yanı sıra İsrail askeri, 15 yaşındaki Filistinli bir çocuğu gerçek mermiyle yaraladıktan sonra tıbbi yardım sağlamaksızın gözaltına aldı. Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre askerler, ayağından vurdukları Mustafa el-Husays'ı kollarından ve bacaklarından taşıdı.

İsrail Batı Şeria’ya saldırdı: 4’ü ağır, 30 Filistinli yaralandı İsrail Batı Şeria’da baskıyı arttırıyor. Batı Şeria'nın Nablus kentine baskın düzenleyen İsrail güçleri 4’ü ağır olmak üzere 30 Filistinliyi yaraladı.

İsrail ve İslami Cihad Gazze'de ateşkes üzerinde anlaşma sağladı İsrail'in cuma gününden bugüne Gazze'ye devam eden saldırılarında, İsrail ile Gazze şeridindeki İslami Cihad arasında bu gece yerel saatle 23.30'da (TSİ 23.30) ateşkesin başlaması üzerinde anlaşma sağlandığı duyuruldu.