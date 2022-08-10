Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

Özellikle Avrupa, Afrika ve Orta Doğu’ya, yol açtığı tahıl ve enerji bunalımı ile tarihin en zor dönemini yaşatan Rus-Ukrayna savaşı, otoriteler tarafından felaket olarak nitelendiriliyor. Gazetemize konuşan Ukrayna Cumhurbaşkanı yardımcılarından ve Kırım Özerk Cumhuriyeti Daimî Temsilcisi Tamila Taşeva, felaketin sekiz yıl önce Rus ordusunun Kırım’a saldırısı ile başladığını belirtti. “O dönem sergilenen uluslararası duyarsızlık bugünkü çok boyutlu kâbusu ortaya çıkardı” diyen Taşeva, Putin Rusya’sının Kırım’ı son savaşın işgal üssü olarak kullandığını savundu. Tamila Taşeva şunları söyledi: Bugünkü işgalin zemini 2014’te Kırım’ın işgali ile oluştu. Ardından Lugansk, Donetks ve Herson ve diğer Ukrayna şehirlerinin gasbedildiği saldırılar başladı. Şu an tüm dünyayı etkileyen buhran eğer sekiz yıl önce Kırım işgal edilirken müdahale edilseydi daha başlamadan engellenebilirdi. Uluslararası camia cılız tepkilerle bu işgale kayıtsız kaldı. Sonrasında ekmek, yağ, gaz ve petrol dâhil birçok hayati ürünün ana damarları tıkandı. Bununla birlikte aradan geçen sekiz yılda Kırım halkı çok ama çok ağır bedeller ödemeye mahkûm edildi. Tarihî değerleri, yer altı kaynakları çalındı, yağmalandı. Rus işgalciler 800 binden fazla Rus’u bölgeye taşıdı ve Kırım Tatarları için kâbus dönemi başladı. En az 50 bin Müslüman Kırım Tatarı ana vatanından sürüldü. Şu an Kırım gerçek anlamda bir kâbus yarımadasına döndü.

İŞGALİN ANA ÜSSÜ KIRIM

Ruslar, öncelikle Kırım’ı Ukrayna savaşının askerî üssü hâline getirdi. Rusya bu sekiz yıllık dönem içerisinde yeniden güç topladı ve maalesef tüm egemen güçler bu durumu seyretmek ile yetindi. Ardından başlayan Ukrayna geneli bombardımanlar ve işgal ettikleri tüm köy, kasaba ve şehirlerden çaldıkları irili ufaklı ne varsa Kırım’a taşıdılar. Kırım tam anlamı ile yağma borsasına dönüştü. Buradan da ürün şekli ve niteliğine, fiyatına göre Rusya ya da Avrupa, Asya ve Akdeniz ülkelerine pazarlanıyor. Buna insan kaçakçılığı ve organ ticareti de dâhil.

TÜRKİYE BİZE GÜÇ VERDİ

Küresel ölçekli tahıl ve enerji krizi ile zirve noktasını gören savaş döneminde en kritik rolü Türkiye üstlendi. Türkiye’nin son tahıl koridorunun açılma sürecindeki misyonu ve özellikle Kırım konusunda ki net tavrı bize her daim güç verdi. Ankara’nın attığı bu adımlara Kırım Tatar Türkleri olarak müteşekkiriz. Tüm ilgili ülkelerden de benzer duyarlılığı sergilemesini bekliyoruz.

SOYKIRIM POLİTİKASI UYGULANIYOR

Ukrayna savaşı her açıdan tüm dünya dengelerini değiştiren bir gelişme oldu. Her ülke ve insan da bunu çok net olarak hissetti. Ancak en büyük mağduriyeti biz Kırım Tatar Türkleri yaşıyor. Rus ordusuna verilen açık soykırım talimatı olduğu bilgisine ulaştık. Ordu komutanlarına ‘Kırım Tatarlarını yok edin’ emri verildi. Buna karşılık Ukrayna yönetimi işgal edilmiş Kırım’ın İşgalden Kurtarılma ve yeniden entegrasyon stratejisi belirledi. Rusya acımasız işgalle birlikte yeni bir kolonizasyon politikasını uygulamaya koydu.

Tamila Taşeva’ya göre Ukrayna Rus savaşının sonucu Kırım’ın da geleceğinde rol oynayacak. Taşeva, başta Karadeniz ve Türkiye dâhil bölge ve hatta tüm dünya ülkelerinin de bu durumdan doğrudan etkileneceği görüşünde. Kırım Tatarlarının bu süreçte ağır bedeller ödediğini ve yüzlerce Kırım Tatarının Rus zindanlarında olduğunu hatırlatan Taşeva, yarımadanın işgali ve diğer konularda Türkiye’nin de desteği ve ilgisinin devam etmesini istiyor.

Kurtulmuş: Yapılan soykırımı unutturmayacağız AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Srebrenitsa’daki soykırıma uluslararası camianın sessizliğinin, en az yapılan soykırım kadar insanlığın hafızasında derin izler bıraktığını söyledi.

Rusya’dan batı ülkelerine 'Kırım' tepkisi: Felaket olur! Ukrayna'ya bağlı bir yarımada olan Kırım, 18 Mart 2014'te Rusya tarafından ilhak edilmiş düzenlenen referandum ile Kırım resmen Rusya'ya katılmıştı. Ukrayna'nın Kırımı geri alma yönündeki çabalarına destek veren batı ülkelerine Rusya'dan sert tepki geldi. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev "Kırım’a el uzatmak ülkemize karşı bir savaş ilanıdır. Eğer bunu bir NATO ülkesi gerçekleştirirse, bu tüm Kuzey Atlantik ittifakıyla 3. Dünya Savaşı anlamına gelir” dedi.