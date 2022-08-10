Türkiye Gazetesi

AB'nin Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Rusya'ya yönelik nisan ayında açıkladığı ve Rusya'dan kömür ithalatının yasaklanmasını içeren yaptırım paketi bugün yürürlüğe girdi. Böylece Rusya'dan kömür ve diğer katı fosil yakıtların satın alınması, ithal edilmesi veya AB'ye aktarılması yasaklandı.

AB'nin elektrik üretiminde kullanılan termal kömür ithalatının yüzde 70'ini Rusya sağlıyordu. AB ülkeleri, Rusya'dan 2020'de 41 milyon ton, 2021'de ise yaklaşık 52 milyon ton kömür ithal etmişti.

KÖMÜR AMBARGOSU ENERJİ YAPTIRIMLARININ İLKİ OLDU

Kömür ambargosu, AB'nin Rus enerji kaynaklarına yönelik yaptırımlarından ilki oldu. AB'nin Rus petrolünün ithalatına yönelik yasağının ise yıl sonunda yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Rusya gazı kesti... Almanya kömüre döndü Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgal girişimini ardından Almanya'da diğer AB ülkeri gibi Rusya'ya yaptırım kararı almıştı. Rusya ise yaptırım uygulayan ülkelerin dogal gazını keseceği tehditinde bulunmuştu. Dogal gaz olmadan çetin bir kışa hazırlanan Almanya üretimde kömüre geri dönüş yaparken, kapatılan kömür yakıtlı santrallerin de yeniden devreye alınmasına kararı verdi.

AB'den Rusya'ya enerji yaptırımı! Kömür ithalatı yasaklandı Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya karşı kömür ve diğer katı fosil yakıtların satın alınması, ithal edilmesi veya AB'ye ulaştırılmasını içeren 5. yaptırım paketini kabul etti.