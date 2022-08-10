Türkiye Gazetesi

Ben Silberstein isimli İsrail askeri, daha yavruyken alıp eğittiği Zili isimli köpeğini, İsrail ordusunun dün Nablus’ta gerçekleştirdiği saldırılar sırasında kaybetti. Üzerinde büyük emeğinin olduğu köpeği kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan asker, köpeğin kaybının ülke medyasında İsrail saldırılarında Gazze’de hayatını kaybeden Filistinli çocuklar kadar yer almamasına isyan etti.

Vicdanının sesini dinleyen ve Facebook’ta duygusal bir mesaj yayımlayan Silberstein, basında başbakanından millet meclisi üyelerine kadar sayısız yetkilinin Zili için taziye mesajı yayımladığını belirterek, “İsrail füzeleri Filistinli çocukların ölümüne yol açtığında ise büyük bir sessizlik oluyor. Kimse özür dilemiyor, ölen çocukların ismini yayımlamıyor. İşte Filistinli çocukların ölümüne karşı bu kayıtsızlık beni öldürüyor” dedi. Silberstein, “Şu bir realitedir: İsrail meseleyi çözmeye çalışmıyor, sadece idare ediyor” ifadesinde bulundu.

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İsrail Batı Şeria’ya saldırdı: 4’ü ağır, 30 Filistinli yaralandı İsrail Batı Şeria’da baskıyı arttırıyor. Batı Şeria'nın Nablus kentine baskın düzenleyen İsrail güçleri 4’ü ağır olmak üzere 30 Filistinliyi yaraladı.