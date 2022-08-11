Türkiye Gazetesi

Ukrayna petrol şirketi Ukrtransnafta'nın Rus petrolünü Drujba Petrol Boru Hattı'ndan Avrupa'ya sevkini durdurmasının ardından Slovakya petrol şirketi Slovnaf tarafından yapılan açıklama, ödeme noktasında anlaşmazlık yaşayan Ukrayna ve Rusya'nın anlaşmaya vardığı belirtildi ve petrol akışı tekrar başladı. Açıklamada, "Petrol akışı Drujba Petrol Boru Hattından tekrar başladı. Yarın ve cuma günü petrolün Macaristan ve Slovakya'ya ulaşmasını bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Slovakya basını ise, Ukrayna'nın petrol akışı için Rusya tarafından yapılan ödemeyi kabul ettiği aktarılarak, anlaşma çerçevesinde Ukrayna'nın petrol akışını hemen başlattığı belirtildi.

SEVKİYAT TAMAMEN DURMUŞTU

Rus petrol ve doğalgaz boru hattı taşımacılığı şirketi Transneft'in sözcüsü İgor Demin dün yaptığı açıklamada, Uktransnafta'nın, Rus petrolünü Ukrayna üzerinden Macaristan, Slovakya ve Çekya'ya taşıyan Drujba hattından petrol sevkiyat hizmetini durdurduğunu bildirmişti. Demin, "Ukrtransnafta, 4 Ağustos saat 06.10'da Drujba petrol boru hattının güney kolundan Macaristan, Çekya ve Slovakya'ya tedariki tamamen durdurdu. Bununla birlikte Belarus üzerinden Polonya ve Almanya'ya sevkiyat devam ediyor" demişti.

Rusya'nın Samara Bölgesi'nden doğan Druzhba Petrol Boru Hattı Ukrayna ve Belarus sınırındaki Rus kenti Bryansk'tan kuzey ve güney yönünde kollara ayrılıyor. Bu hatlardan aktarılan petrol Polonya, Almanya, Çekya, Letonya, Litvanya, Slovakya ve Macaristan'a ulaşıyor.

Avrupa Birliği'nden Rus petrolü kararı Avrupa Birliği ülkeleri, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını devam ettirmesi nedeniyle Rusya'dan petrol alımını yıl sonuna kadar yaklaşık yüzde 90 azaltma konusunda anlaştı.

Rus petrolüne bağımlılık kollarını bağladı: Avrupa, 6’ncı yaptırım paketinde anlaşamadı Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen, Rus petrolüne ambargo uygulanmasını içeren, 6 yaptırım paketinne yönelik anlaşmanın henüz sağlanamadığını söyledi. Von der Leyen konuya ilişkin, “Önümüzdeki 48 saat içinde çözüleceğine dair beklentilerim düşük." dedi.