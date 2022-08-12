Türkiye Gazetesi

Teknoloji devi Samsung Electronics’in Yönetim Kurulu Başkanı Lee Jae-yong ülkesinde affedildi. Yonhap'ın haberine göre, Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, 15 Ağustos Ulusal Bağımsızlık Günü dolayısıyla aralarında Lee'nin de bulunduğu bin 691 mahkumun affedildiğini açıkladı. Lee'nin yanı sıra affedilenler arasında Lotte Grup CEO'su Shin Dong-bin'in de aralarında bulunduğu 3 iş adamı daha bulunuyor.

Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, söz konusu af kararıyla koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren insanların geçimlerini istikrara kavuşturmayı, sıradan vatandaşlar, küçük işletmeler ve tüccarlar da dahil olmak üzere toplumun savunmasız üyelerine geri dönme fırsatı ve umudu vermek istediğini belirtti. Af kararı, Yoon'un mayısta göreve gelmesinin ardından ilk özel af kararı oldu.

SAMSUNG YK BAŞKANI TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Seul Yüksek Mahkemesi, 18 Ocak’ta ülkede daha önce eski Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin görevden azline yol açan rüşvet skandalı kapsamında yargılanan Lee’yi 30 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Lee, Park'a ve Park'ın danışmanı Çoi Soon-sil'e rüşvet vermekten suçlu bulunmuştu. 18 Ocak’ta 2021'de 30 ay hapse mahkum edilen Lee, 13 Ağustos 2021'de şartlı tahliye kararıyla tahliye olmuştu.

Eski Devlet Başkanı Park ise 2017'de görevden azledilmişti. Güney Kore Yüksek Mahkemesi, 14 Ocak'ta Park'a rüşvet, görevi suistimal ve diğer suçlardan verilen 22 yıl hapis cezasını onamıştı.

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