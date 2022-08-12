Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin Rusya-Ukrayna arasında Avrupa’dan bağımsız olarak yürüttüğü başarılı diplomasi dünyada konuşulmaya devam ediyor. ABD merkezli Foreign Policy dergisinin Türkiye analizi dikkat çekti. Analizde Türkiye’nin savaşta büyük bir oyuncu olarak ortaya çıktığını kaydetti. Ankara’nın Ukrayna ile güvenlikten Rusya ile enerji iş birliğine kadar birçok alanda arabuluculuk yaptığı kaydedildi.

TÜRKİYE’NİN YAKLAŞIMA BATI’YA DERS OLSUN

Türkiye’nin çözüme kavuşturduğu tahıl kriziyle dünya rahat nefes aldı. Ukrayna limanından tahıl sevkiyatını Türkiye'nin diplomasisinin kolaylaştırdığı ifade edilen analizde, “Ankara'nın yaklaşımı, Rusya ile nasıl başa çıkılacağı konusunda Batı'ya dersler sunuyor.”

ANKARA’NIN NATO’DAKİ BAĞIMSIZ DURUŞU

Ankara’nın İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği karşısındaki kararlı duruşu ile ilgili, “Türkiye, NATO güvenlik bloğunun hayati öneme sahip bir üyesi, ancak Amerikalı ve Avrupalı ortaklarının pozisyonundan bağımsız olarak ve bazen bunlara karşı hareket eden bir üye.” denildi. Ankara'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bölgesel bir güç olarak konumunu güçlendirdiği belirtilerek, şöyle denildi, “Ukrayna'ya önemli miktarda silah sağladı ama Batı'nın Rusya'ya yaptırımlarına katılmadı. Ankara, NATO'nun vazgeçilmez bir üyesi olmayı sürdürüyor. Türkiye, yaptırımlara katılmaktan kaçınırken, NATO'nun Ukrayna'ya güvenlik desteği sağlama konusundaki tutumunu geniş ölçüde destekledi.

TAHIL KORİDORU ZAFERİ

Belki de Türkiye'nin en önemli rolü, Moskova ile Kiev arasındaki tahıl ve gıda tedariki sorununda arabuluculuk yapması oldu. Ukrayna'nın gıda ve tahıl ihracatının çoğu (Rusya'dan olanlar da dahil), Orta Doğu, Afrika ve ötesindeki küresel pazarlara ulaşmak için Türkiye'nin Karadeniz ve Boğaz'daki deniz sularından geçmeli.

RUSYA VE UKRAYNA’YI MASAYA OTURTABİLECEK TEK ÜLKE

Türkiye, hem Rusya hem de Ukrayna ile iyi çalışma ilişkileri olan tek NATO üyesi. Bu nedenle gemilerin bu bölgeden güvenli geçişini garanti etmeye yardımcı olabilir. Türkiye'nin stratejik yaklaşımı, Ankara'nın sadece hayati gıda kaynaklarının kilidini açmasına değil, aynı zamanda bu süreçteki diplomatik prestijini de güçlendirmesine izin vererek önemli faydalar sağladı.”

AB 'hazır olun' diyerek uyardı, Rusya-Avrupa krizi Türk firmalara yaradı! Sipariş yağıyor... Rusya-Ukrayna krizi sonrası Rusya'ya yaptırım uygulayan Avrupalı ülkeler, doğalgaz kriziyle karşı karşıya. Doğalgaz maliyetlerinin artması ve ısınma endişesi ile Avrupa soba yakmaya hazırlanırken, Türk firmalara ise sipariş yağıyor. Avrupa Birliği yetkilisi ise Avrupalıların Ukrayna'ya yaptıkları desteğin 'bedelini ödemeye hazır olması gerektiğini' ifade etti.