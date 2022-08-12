Türkiye Gazetesi

Avrupa’da bir yandan sıcak havalarla bir yandan da orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Rusya-Ukrayna savaşı sonrası yaşanan enerji krizi sebebiyle batı ülkeleri zor durumda. Bununla birlikte su krizi de yaşanıyor. Birçok ülke su kısıtlamasına gidiyor.

1959’dan bu yana en kurak temmuz ayını yaşayan Fransa’da, her gün bir futbol sahası büyüklüğünde orman yanıyor.

Ülkenin Gironde bölgesindeki yangında şu ana kadar 6 bin 800 hektar alan kül oldu, 17 ev yandı, 10 binden fazla kişi tahliye edildi.

Ayrıca Fransa, bu yıl gaz ve su kıtlığıyla karşı karşıya…

Bu sebeple Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, halkına enerji tasarrufu çağrısında bulundu. 44 yaşındaki lider, bu sözlerinin ardından Akdeniz kıyısındaki Fort de Brégançon'da tatil yaparken görüntülendi.

1968'den bu yana Fransız cumhurbaşkanlarının resmi inziva yeri olan Riviera Malikanesi'nde eşi Brigitte Macron ile birlikte tatil yapan Macron, denize girdi, güneşlendi, eski alışkanlıklarından da vazgeçmedi. Fransız lider jet ski üzerinde bol bol eğlendi.

Bu anlara dair yayımlanan fotoğrafları ise ülkeyi karıştırdı.

Fransızlar, liderlerini 'eko-ikiyüzlü' olarak damgaladı. Milletvekili Sandrine Rousseau, Macron'un iklim değişikliğini anlamadığını belirterek "Günümüzde bunu anlamamak suçtur" dedi. Macron'un kendi partisindeki milletvekillerinden biri ise fotoğrafları 'inanılmaz' olarak değerlendirdi.