Türkiye Gazetesi

Ermenistan’da bugün havai fişek satan mağazada patlama faciası gerçekleşti. Ermeni haber sitesi news.am'ın haberinde, Erivan'da bulunan Surmalu alışveriş merkezinde meydana gelen şiddetli patlamanın ardından yangın çıktığı belirtildi. Patlama ve sonrasında çıkan yangın nedeniyle 1 kişinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Olayda enkaz altında kalanlar olduğu aktarıldı. İtfaiye ve arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi.Alışveriş merkezinin, Erivan kent merkezinin yaklaşık 2 kilometre uzağında olduğu bilgisi paylaşıldı.

Patlamaya neyin neden olduğu henüz bilinmiyor.

İstanbul-Erivan hattında sıcak gelişme: Uçuşlar yakında başlayacak Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, düzenlenen bir basın toplantısında İstanbul-Erivan arasında yapılan uçuşların başlayacağını duyurdu. Temasların başlaması için karşılıklı temsilcileri atadıklarını belirten Çavuşoğlu, "Ulaştırma Bakanlığımız Sivil Havacılık Kurumumuz ile beraber bunları değerlendiriyoruz. Bazı şirketler uçuşlara önümüzdeki günlerde başlayacak " dedi.

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