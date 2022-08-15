Türkiye Gazetesi

Kuzey Kore'nin devlet haber ajansı KCNA, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kuzey Kore'nin kurtuluş günü için Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'a mektup gönderdiğini yazdı. Habere göre Putin, yakın ilişkilerin, Kore yarımadası ve Kuzeydoğu Asya'nın güvenliğini güçlendirmeye yardımcı olacağını belirtti.

Kim ise Putin'e gönderdiği mektupta, Rusya-Kuzey Kore dostluğunun İkinci Dünya Savaşı'nda başladığını söyledi. Kim, "İki ülke arasındaki stratejik işbirliği, destek ve dayanışmanın, o zamandan beri güçlenerek büyüdüğünü" vurguladı.

Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'a bir mektup gönderdi ve "İki ülkenin ortak çabalarla kapsamlı ve yapıcı ikili ilişkileri genişleteceğini" söyledi.

KUZEY KORE'DEN NÜKLEER SİLAH CEVABI

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Güney Kore'yi ziyaret ederek, BM'nin Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan tamamen arındırılmasına yönelik kararlılığını yinelemesinin ardından, Pyongyang'dan konuya ilişkin açıklama geldi.

Kuzey Kore'nin Uluslararası Örgütlerinden Sorumlu Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kim Son Gyong yaptığı açıklamada, Guterres'in sözlerini "BM'deki görevinin yükümlülüklerine aykırı ve tarafsızlık ve hakkaniyetten son derece uzak" olarak nitelendirdi.

"BM genel sekreterinin belirli bir ülkenin hükümetinden emir talep veya kabul etmemesi ve yalnızca BM'ye karşı sorumlu olan uluslararası bir yetkili olarak konumuna zarar verebilecek herhangi bir eylemde bulunmaktan kaçınması gerekir" denilen açıklamada, "ABD ve ona bağlı güçler tarafından empoze edilen sözde tam nükleer silahsızlanma, tek taraflı bir silahsızlanmayı talep ettiği için Kuzey Kore'nin egemenliğine yönelik bir ihlaldir ve BM Genel Sekreteri Guterres belki de Kuzey Kore'nin bunu tavizsiz olarak, tamamen reddettiğini iyi bilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Kuzey Kore'den nükleer mesaj: Ateşe körükle gitmeyin Kuzey Kore'nin Uluslararası Örgütlerinden Sorumlu Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kim Son Gyong, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Güney Kore ziyaretine ilişkin açıklama yaptı. Guterres’in nükleer silah açıklamasına cevap veren Gyong “Kuzey Kore'nin nükleer silahlara erişimi devletinin ve halkının güvenliğini savunmak için olmazsa olmaz bir seçimdir" dedi.

Kuzey Kore açıkladı: Salgın kesin olarak kontrol altında İlk koronavirüs vakasını 12 Mayıs 2022'de açıklayan Kuzey Kore, geçen hafta boyunca yeni koronavirüs vakası doğrulanmadığını belirtti ve salgının kesin olarak kontrol altına alındığını duyurdu.

Kuzey Kore liderinden ABD’ye mesaj: Çatışmaya hazırız Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un, Kim Jong-Un Kore Savaşı Ateşkesi'nin 69. yıldönümünde konuştu. ABD ve Güney Kore ile olası askeri çatışmada nükleer silahları kullanmaya hazır olduğu konusunda uyarıda bulunduğu bildirildi.