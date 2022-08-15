Türkiye Gazetesi

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, Güney Kore’nin Japonya’nın işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünün kutlandığı bir etkinlikte yaptığı açıklamada, Pyongyang yönetiminin nükleerden arındırılmasının Kore Yarımadası, Kuzeydoğu Asya ve dünya genelinde sürdürülebilir barış için gerekli olduğunu söyledi.

Yonhap ajansının haberine göre; Devlet Başkanı Yoon, mayıs ayında Kuzey Kore ekonomisinin iyileştirilmesine yönelik duyurduğu planının detaylarına ilişkin bilgiler paylaşarak "Kuzey Kore, nükleer programını geliştirmeyi bırakır, nükleerden arındırılma konusunda gerçek ve sağlam bir süreci başlatırsa öngördüğüm cesur girişim Kuzey Kore’nin ekonomisini ve insanlarının yaşamını kademeli olarak önemli ölçüde iyileştirecek" ifadesini kullandı.

GENİŞ ÇAPLI YARDIM PROGRAMI

Plan dahilinde geniş çaplı gıda programı uygulayacaklarını, elektrik üretim, iletim ve dağıtım altyapısına yardım edeceklerini, uluslararası ticaret için liman ve havaalanlarının modernize edilmesine yönelik projeleri devreye alacaklarını dile getiren Yoon, ayrıca Kuzey Kore’nin tarım üretimini artırması, hastanelerini ve sağlık altyapısını iyileştirmesine yardım etme, uluslararası yatırım ve finansal destek girişimleri uygulama önerisinde bulundu.

Yoon 21 Mayıs’ta ABD Başkanı Joe Biden’in ülkeyi ziyareti sırasında yaptığı bir açıklamada, Pyongyang yönetimine diyalog kapısının da açık olduğunu dile getirmiş, "Kuzey Kore önemli ölçüde nükleer silahlardan arınmaya başlarsa ekonomisini ve halkının yaşam kalitesini iyileştirmek için cesur bir plan hazırlayacaklarını" belirtmişti.

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