Türkiye Gazetesi

10 Kasım 2020 bildirisine göre, Azerbaycan 3 yıl içinde Karabağ'daki Ermeni nüfusun Ermenistan'a gidiş gelişlerinde kullanacağı ve Laçın şehrinin dışından geçen yeni yol inşa edecekti. Azerbaycan 32 kilometrelik bu yolu, planlanandan erken tamamladı. Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeniler, Ermenistan'a gidiş gelişler için yeni yolu kullanacak. Eski Laçın koridoru güzergahında güvenliği sağlayan Rus unsurlar da kontrol noktalarını yeni yola taşıyacak.

Laçın ve köyleri 1992'de Ermenistan ordusu tarafından işgal edilmiş, sonraki yıllarda buraya Suriye ve Lübnan'dan getirilen Ermeniler yerleştirilmişti. Azerbaycan süreç boyunca bu durumu savaş suçu ve Cenevre Sözleşmeleri'nin ihlali olarak gördüğünü açıklamıştı.

ERMENİ NÜFUS TAŞINMAYA BAŞLADI

Ermenistan basını ve sosyal medyada yer alan bilgilere göre, Laçın şehri ile Zabuh ve Sus köylerine yerleştirilen Ermeni nüfusa 25 Ağustos'a kadar bölgeyi terk etmeleri uyarısı yapıldı. Buradaki Ermeni nüfus ya Ermenistan'a ya da Hankendi'ne yerleşebilecek ve kendilerine Erivan yönetimince maddi yardım sağlanacak.

Bölgeyi terk eden Ermeni nüfusa evlerini yakmamaları ve çevreye zarar vermemeleri hususunda uyarılar yapılsa da sosyal paylaşım sitelerinde bazı Ermenilerin evleri ve ormanları yaktığına dair görüntüler yer aldı.

Hem Ermenistan hem de batı basınında Laçın'dan çıkarılacak Ermenileri mağdur durumda gösteren haberler yapılırken, onların buraya ne zaman yerleştikleri, daha önce bu topraklarda kimlerin yaşadığı konusuna değinilmedi. Haberlerde işgalden önce burada Ermeni nüfusun bulunmadığı ve Azerbaycanlıların yurtlarını terk etmek zorunda kaldığı bilgisi yer almadı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan Devlet Televizyonuna Laçın'ın Ermenilerce boşaltılması konusunda yaptığı açıklamada, Mülteciler ve Yerinden Edilmiş Kişilerden Sorumlu Devlet Komitesine, Laçın şehri ile Zabuh ve Sus köylerinin asıl sakinleriyle irtibat kurma ve onların ata yurtlarına dönmeleri için çalışmalara başlanması yönünde talimat verdiğini ifade etti.

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