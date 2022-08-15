Türkiye Gazetesi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Barents Denizi üzerinden bir hedefin Rus savunma sistemlerince tespit edildiği duyuruldu.

Bunun için Rus "Mig-31BM" savaş uçağının havalandığı kaydedilen açıklamada, "Söz konusu hedefin İngiltere Hava Kuvvetlerine ait 'RC-135' elektronik keşif ve harp uçağı olduğu saptandı. Bu uçak, Rusya Federasyonu'nun devlet sınırını Svyatoy Nos burnu bölgesinde ihlal etti" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İngiliz uçağının Rus topraklarından çıkmaya zorlandığı aktarıldı.

Tayvan’da hareketli dakikalar: Çin'e ait 30 savaş uçağı ve 5 gemi görüldü Tayvan Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, yerel saatle 17.00 (TSİ 12.00) sularında Çin Halk Kurtuluş Ordusuna (PLA) ait 30 savaş uçağı ve 5 savaş gemisinin Ada çevresinde görüldüğü bildirildi. Hareketlilik, ABD’deki Demokrat Partili Massachusetts Senatörü Ed Markey başkanlığındaki Kongre heyetinin Tayvan ziyaretinin ardından gerçekleşti.

Çin’in 66 savaş uçağı ve 14 gemisi Tayvan’ı ablukaya aldı: Boğazda güvenlik endişesi hakim Çin’in ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi’nin adayı ziyareti sonrası Tayvan’a yönelik başlattığı askeri operasyonlar, 4’üncü gününde şiddetini arttırarak devam ediyor. Tayvan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Çin’e ait 66 savaş uçağı ve 14 geminin Ada çevresinde görüldüğünü açıklarken, boğazda güvenlik endişesi sürüyor.