Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

Nükleer sızıntı korkusu nedeniyle 42 ülke adına yapılan açıklamada, “Nükleer tesise Rus askeri personelinin ve silahlarının yerleştirilmesi kabul edilemez” denildi. Her iki taraf da Pazar günkü bombardımandan diğerini sorumlu tuttu ve her iki taraf da bir sivilin öldürüldüğünü bildirdi. Rus yetkililer, “Ukrayna milliyetçilerinin” bölgeyi vurduğunu söylerken, şehrin Ukraynalı Belediye Başkanı Dmytro Orlov, Rus tarafının öldürücü bir provokasyonu olduğunu iddia etti. Ancak olayla ilgili bağımsız bir doğrulama yapılmadı.

Rusya: İngiliz keşif uçağı, Rus sınırını ihlal etti Rusya Savunma Bakanlığı, İngiltere'ye ait "RC-135" keşif uçağının Rus sınırını ihlal ettiğini duyurdu.

Rusya Ukrayna’nın savaş zayiatını açıkladı Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın Harkiv bölgesinde 100'den fazla Polonyalı ve Alman yabancı paralı savaşçının etkisiz hale getirildiğini söyledi.