Türkiye Gazetesi

Rusya tarafından ilhak edilen Kırım'da geçtiğimiz günlerde Rus askeri hava üssünde yaşanan patlamanın ardından sabah saatlerinde Rus ordusuna ait bir mühimmat deposunda da patlama yaşandı. Rusya Savunma Bakanlığı ise Kırım'daki mühimmat deposunda yaşanan patlamanın nedeni sabotaj olduğunu açıkladı.

Kırım'a bağlı Canköy yerleşim alanı kırsalındaki Mayskoye Köyü yakınlarında bulunan Rus askeri birliğinin geçici mühimmat deposunda yaşanan patlamayla ilgili Rusya Savunma Bakanlığı resmi açıklama yaparak olayı doğruladı. Bakanlık açıklamasında, "Askeri birliklerin geçici depolama alanı olarak belirlenmiş tesiste yangın çıkmıştır" denilirken, kimsenin zarar görmediği ve yangının çıkış nedeninin araştırıldığı belirtildi.

SİVİLLER ALANDAN UZAKLAŞTIRILDI

Rusya'nın atadığı Kırım Valisi Sergey Aksyonov ise, yangının söndürülmesi için çalışmaların sürdüğünü ve askeri tesisteki olay sırasında ilk belirlemelere göre 2 kişinin yaralandığını aktardı. Aksyonov ayrıca, Rus ordusu tarafından patlamanın yaşandığı bölgeye güvenlik şeridi çekildiğini ve sivillerin alandan uzaklaştırıldığını söyledi.

PODOLYAK’TAN RUSYA’YA ELEŞTİRİ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Danışmanı Mikhail Podolyak da patlamanın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Rusya'yı eleştirdi. Rus ordusunun, Kırım'ın her noktasında kurduğu askeri alanların Kırım için büyük bir tehlike oluşturduğunu dile getiren Podolyak, "Size hatırlatıyoruz. Kırım, turizm alanıdır. Patlayan depolar, işgalciler ve hırsızlar yüksek ölüm riski oluşturur" dedi.

RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Rusya Savunma Bakanlığı, Kırım'da askeri mühimmat deposunda meydana gelen patlamanın ardından yaptığı açıklamada, "Patlamanın nedeni sabotaj" ifadelerini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya tarafından ilhak edilen Kırım'ın Canköy yerleşim alanı kırsalındaki Mayskoye köyü yakınlarında bulunan Rus askeri birliğinin geçici mühimmat deposunda yaşanan patlamayla ilgili detayları paylaştı.

Mühimmat deposundaki patlamanın, Ukrayna tarafından yapılan saldırı sonucu meydana geldiğini doğrulayan bakanlık, durumu "sabotaj olarak nitelendirdi. Bakanlık ayrıca ilk belirlemelere göre 2 kişinin yaralandığı olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "16 Ağustos sabahı Cankoy yerleşimi yakınlarındaki askeri depo, sabotaj sonucunda hasar gördü. Askeri depodaki patlama sırasında elektrik iletim hatları, elektrik santrali, demiryolu hattı, konut binaları ve bazı sivil altyapı alanlarında da hasar meydana geldi" ifadelerini kullandı. Açıklamanın sonunda, ciddi bir yaralanmanın bulunmadığı ve patlamanın yol açtığı enkazın kaldırılması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Zelenskiy'den Kırım vurgusu: Kurtarılmasıyla savaş biter Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kırım'a ilişkin açıklamalarda bulundu. Zelenskiy "Rusya-Ukrayna savaşı Kırım ile başladı, Kırım'ın kurtuluşuyla da son bulmalı" dedi.

Kırım'da Rus hava üssünde patlama Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'da, Rusya'ya ait Novofedorivka askeri hava üssünde çok sayıda patlama meydana geldi. Kırım Valisi Sergey Aksyonov sosyal medya hesabından Ukrayna tarafından gerçekleştirilen saldırılardan kaynaklandığını açıkladı.

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