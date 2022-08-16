Türkiye Gazetesi

Ukrayna'nın en iyi hava kuvvetleri pilotlarından birinin Rusya'nın saldırı sonucunda öldüğü duyuruldu. Rusya'nın savaşın ilk zamanlarında Ukrayna'nın başkentindeki ilerleyişinin durmasındaki katkılarından dolayı Anton Lystopad adlı pilot Kiev'in koruyucusu olarak ünlenmişti.

ÖLÜM HABERİNİ LİSESİ DUYURDU

Ayrıca, 2019 yılında Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin en iyi pilotu unvanını alan Lystopad'ın ölüm haberi 2005 ile 2008 yılları arasında öğrencisi olduğu Ivano Fizik ve Teknik Lisesi yönetimi tarafından duyuruldu.

UKRAYNA'YI SAVUNURKEN ÖLDÜ

Lise tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada, “İvano Fizik ve Teknik Lisesi mezunu Anton Lystopad, Ukrayna’yı savunurken öldü. Milyonlarca Ukraynalı, Bağımsızlığın 30. Yıldönümü Günü’nde, Khreshchatyk üzerindeki savaş uçaklarının gösterisini zevk ve gururla izledi. Anton'umuz bu uçakların lideriydi. İnatla hayalinin peşinden gitti: pilot olmak, gökyüzünde bir kuş gibi uçmak ve dünyanın güzelliğini bir kartal gözüyle seyretmek" denildi.

CESARET NİŞANI İLE ÖDÜLLENDİRİLDİ

Lystopad, ölümünden birkaç gün önce, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından prestijli bir ödül olan Cesaret Nişanı ile ödüllendirilmişti.Diğer taraftan, Ukraynalı haber sitesi Ukrinform, 2013'ten 2018'e kadar Lystopad’ın Ivan Kozhedub Ulusal Hava Kuvvetleri Üniversitesi'nde okuduğunu ve buradaki en yüksek rütbeli savaş pilotu olduğunu bildirdi.

Öte yandan, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Moskova'nın Washington tarafından tedarik edilen HIMARS (Yüksek Hareketli Topçu Roket Sistemleri) nedeniyle Ukrayna'ya karşı savaşta hava üstünlüğü elde etmek için mücadele ettiğini duyurdu.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, çatışmaların yoğunlaştığı Donetsk bölgesinde üç gün içinde üçüncü bir Rus helikopterinin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Kiev'in yeni efsanesi 'Keçi': Bombaları patlattı, 40 Rus askeri yaralandı Rusya-Ukrayna savaşında yaşanan ilginç olaylardan biri de ‘Kiev’in Hayaleti’nden sonra keçiler oldu. Ukrayna’da bir keçi, Rus askerlerinin konuşlandığı hastanede mühimmatların patlamasına neden oldu. İlginç olayda 40 Rus askerinin yaralandığı belirtiliyor. Keçiye "Kiev'in Hayaleti"ne atıfla "Kiev'in Keçisi" ismi verildi.

Bir efsane daha çöktü: Kiev'in Hayaleti uydurmaymış Rus uçaklarına geçit vermeyen Ukraynalı bir pilot, Kiev'in Hayaleti olarak nam saldı. Bu kişinin, mart ayında ölen bir binbaşı olduğu iddia edildi. Ancak Ukrayna Hava Kuvvetleri, olayın tamamen efsane olduğunu söyledi.