Türkiye Gazetesi

Avrupa'nın ormanları uzun süredir yanıyor. Bu acı tablo Portekiz'de de devam ediyor. Ülkenin ortasındaki Serra da Estrela adlı dağlık bölgede 10 gündür süren yangında 17 bin hektarlık alan küle döndü. Bölgede 45 kişi, güvenlik sebebiyle evlerinden tahliye edildi.

ALEVLERE 1.100 KİŞİ MÜDAHALE EDİYOR

Ulusal Sivil Koruma Kurumu Müdürü Andre Fernandes, olayla ilgili son durum değerlendirmesi yaptı. Fernandes "Yangın farklı noktalarda devam ediyor ve halen aktif. Bulunduğu yer, kuraklık, sıcak hava ve rüzgardan dolayı mücadele etmesi oldukça zor. Mevcut durumda 1.100 görevli söndürme çalışmalarına katıldı. Karadan 356 makine, havadan da 13 uçak destek veriyor. Şu ana kadar 3'ü ağır 19 itfaiyecinin yaralandı" dedi.

14 YERDE YANGINLAR SÜRÜYOR

Son bir aydır orman yangınlarıyla mücadele eden ve 1 Ocak-31 Temmuz tarihleri arasında 58 bin 354 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü Portekiz'de 14 yerde yangın var. Yanan ormanlık alan son 10 yılın ortalamasından yüzde 59 daha fazla.

119 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İçişleri Bakanı Jose Luis Carneiro, 14 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, orman yangınlarının çıkmasına neden oldukları iddiasıyla bu yıl 119 kişinin gözaltına alındığını duyurdmuştu.

GENÇLER, 32 ÜLKEYE AİHM'DE DAVA AÇTI

Diğer yandan Portekiz'de bir grup genç, Avrupa'daki 32 ülkeyi iklim değişikliğine karşı yeterli mücadeleyi vermemekle suçladı. Gençler, bu ülkelere Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde (AİHM) dava açtı. AİHM'nin gelecek sonbaharda söz konusu davayı görüşeceği, bunun iklim değişikliği konusunun insan hakları için ne kadar önemli olduğunun bir göstergesi olacağı savunuldu.

İspanya'da orman yangınlarına ilginç çözüm: Keçiler kullanılacak İspanya'nın Barcelona kentinde orman yangınlarının yayılımına engel olmak için riskli bölgelerde keçi ve koyunların kuru otları yemesi ve böylelikle yangının yayılması engellenmiş olacak.

Fransa'nın güneyindeki orman yangınlarında 6 bin hektar kül oldu Fransa’nın Gironde bölgesinde çıkan orman yangınında şu ana kadar 6 bin 800 hektar alan kül olurken, tahliye edilenlerin sayısı 10 bine, yanan ev sayısı ise 17’ye yükseldi.