Türkiye Gazetesi

Afganistan, Türkiye’deki Afgan mülteciler için harekete geçti.

GERİ DÖNÜŞLERİ İÇİN ARAŞTIRMA YAPILACAK

Taliban, Afganistan Göç ve Mülteciler Bakanlığı'ndan bir heyetin Afgan mültecilerin durumunu araştırmak için gelecek hafta Türkiye'ye gideceğini açıkladı. Afganistan Göç ve Mülteciler Bakan Yardımcısı Mohammad Arsala yaptığı açıklamada, Afgan mültecilerin durumu ve Afganistan’a dönüşleri konusunda Türk makamlarıyla yaptıkları görüşmelerde bir sonuca varmadıklarını ifade ederek, bu konuda henüz bir anlaşmanın olmadığını aktardı.

ZİYARET GELECEK HAFTA

Arsala, Türkiye'den taleplerinin, mültecilere tanınan uluslararası haklar ve insan hakları temelinde Türkiye'deki Afgan mültecilere kolaylık sağlanması olduğunu belirterek, gelecek hafta içerisinde Afgan mültecilerin durumunu ve sorunlarını araştırmak için Türkiye'ye gideceğini açıkladı.

Mültecilerin dönüşü, yaşadıkları sorunlar ve onlara yardım konusunda her konuda detaylı görüşmeler yapılacağını aktaran Arsala, tüm sorunların dikkate alınacağını ifade etti.

SON 7 AYDA 40 BİN AFGAN MÜLTECİ SINIR DIŞI EDİLDİ

Taliban, Afgan göçmenlerin zorla sınır dışı edilmesini önlemek için başta İran ve Pakistan olmak üzere komşu ülkelere heyetler gönderdi. Türkiye'deki Afgan Mültecileri Destekleme Derneği'nin istatistiklerine göre, Türkiye son 7 ay içinde yaklaşık 40 bin Afgan mülteciyi sınır dışı etti.

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