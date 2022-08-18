Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin davetine icabetle ülkenin batısındaki Lviv kentine geldi.

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana ilk kez ülkeye ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihi Potocki Sarayı'nda Zelenskiy ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Erdoğan, Zelenskiy ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres üçlü görüşmeye geçti. Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş, görüşme sonrasında Ukrayna'nın savaş sonrası yeniden inşası için Altyapı İyileştirmeye İlişkin Mutabakat Zaptı imzaladı.

"TÜRKİYE BİZİM STRATEJİK MÜTTEFİKİMİZ"

Erdoğan'ın önemli ziyaretine ve Türkiye'nin desteğine ilişkin açıklama yapan Kubrakov, "Türkiye bizim stratejik müttefikimizdir. Türk ortaklarımıza, Rusya tarafından tahrip edilen altyapının yeniden inşa edilmesinde işbirliği yapma istekleri için minnettarız. Türkiye, özellikle Zaporijya ve Kremenchuk köprüleri başta olmak üzere yol ve köprülerin yapımında geniş deneyime sahip. Türkiye güvenilir bir ortak olarak kendini kanıtlamıştır. Bu nedenle yeniden yapılanma çalışmalarının pratik sonuçlarını kısa sürede bekliyoruz" dedi.

İLK PROJE BELİRLENDİ

Ukrayna Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, "Özel projeler dışında Türk devletinin danışmanlık ve teknik yardım sağlaması öngürülmektedir" denildi. Açıklamada ayrıca, Ukrayna ve Türkiye'nin Ukrayna'nın yeniden inşa edilmesi için ortak bir grup oluşturulacağı aktarıldı. Hayata geçirilmesi beklenen ilk projenin ise, Bucha ve Irpin'i Kiev bölgesindeki Romanivka köyüne bağlayan bir köprü olması planlanıyor.

Bakan Çavuşoğlu, ortak mutabakat toplantısının tarihini açıkladı Türkiye’nin, Finlandiya ve İsveç'in dahil olduğu ortak mutabakatın ilk toplantısı 26 Ağustos'ta Stockholm’de yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mutabakat metni yol haritası olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi dönüşü gazetecilerin sorularını cevapladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile mutabakat metninin ekonomik ilişkilerin yol haritası olacağını belirtti. KPSS soruşturmasına ilişkin konuşan Erdoğan, ÖSYM'nin şaibeleri ortadan kaldırarak yoluna devam edeceğini söyledi.

Ermenistan ateşkesi bozdu Rusya ‘Azerbaycan’ suçlu dedi: Mutabakat masasında derin çatlak Ermeni silahlı gruplarının ateş açması sonucu 1 Azerbaycan askerinin şehit olması üzerine başlatılan "İntikam" operasyonu, Rusya'yı rahatsız etti. Ermenistan kışkırtmalarını görmezden gelen Rus merciileri, "Azerbaycan tarafı ateşkesi bozdu" açıklamasını yaptı.