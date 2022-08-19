Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ | ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesi konusunda daha önce aldığı inisiyatif çerçevesinde taraﬂarı yeniden bir araya getirmek için Ukrayna’ya gitti. Ukrayna-Rusya savaşının ilk gününden itibaren iki taraﬂa da görüşme traﬁ ği yürüten, tahıl krizinin aşılmasında da büyük rolü bulunan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Potoçki Sarayı’nda bir araya geldi.

İKİ LİDER BULUŞABİLİR

Erdoğan, Ukrayna liderine, Rusya ile çözümün diplomatik yollarla olması ve müzakere masasının açık tutulması gerektiğini tekrarladı, ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İstanbul’da bir araya gelmesi davetini bir kez daha iletti. Erdoğan’ın günübirlik ziyareti sırasında ayrıca, Zelenski ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in katılımıyla üçlü bir görüşme de gerçekleştirildi. Üçlü görüşmede Ukrayna tahılının dünya pazarlarına ihracı amacıyla teşkil edilen mekanizmanın faaliyetlerinin arttırılarak sürdürülmesi ile Ukrayna-Rusya savaşının diplomatik yollarla sona erdirilebilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ele alındı.

YENİ BİR ÇERNOBİL İSTEMİYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve sonrasında yaptığı açıklamada şu mesajları verdi;: Bugüne kadar olduğu gibi Ukrayna’nın yeniden imarı için gereken desteği vereceğimizi Sayın Zelenskiy’le paylaştık. Üçlü görüşmemizde ayrıca, İstanbul Mutabakatının oluşturduğu müspet havanın kalıcı barışa tahvil edilmesi imkânlarını değerlendirdik. Savaş esirlerinin mübadelesini ve bu konudaki girişimlerimizi ele aldık, bu konuyu önemsediğimizi de ayrıca ifade etmek istiyorum. İstanbul’da şekillenen parametreler üzerinden müzakerelerin canlandırılması hedeﬁ ne yönelik kolaylaştırıcı veya arabulucu rolü oynamaya hazırız. Tüm mesele, müzakere masasına giden en kısa ve adil yolu tespit etmektir. Savaşın en nihayetinde müzakere masasında sonuçlanacağına olan inancımı muhafaza ediyorum. Esasen Sayın Zelenskiy ve Guterres de bu hususta aynı ﬁ kirdeler. Sayın Putin’le bugünkü bütün görüşmelerimizin neticesini değerlendirmeye devam edeceğiz. Ukrayna’daki şartlar normale dönünceye kadar misaﬁ r etmek üzere 1099 yetim ve 408 refakatçiden oluşan toplam 1507 kişiyi ülkemizde kabul ettik. Ukrayna halkının acil ihtiyaçlarını karşılamak için 98 tırlık insani yardım malzemesi sevk ettik. 325 bine yakın Ukraynalı’ya geçici ev sahipliği yaptık. Dün akşam yurda dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Tahıl koridoru ve barış çabaları için Erdoğan’a teşekkür eden Duda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Polonya’ya davet etti.

UKRAYNA'YI İNŞA EDECEĞİZ

Türkiye ve Ukrayna arasında, Ukrayna’nın savaş sonrası yeniden inşası için Altyapı İyileştirmeye İlişkin Mutabakat Zaptı imzalandı. Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov “Türkiye bizim stratejik mütteﬁ kimizdir. Türk ortaklarımıza, Rusya tarafından tahrip edilen altyapının yeniden inşa edilmesinde işbirliği yapma istekleri için minnettarız. Türkiye, özellikle Zaporijya ve Kremenchuk köprüleri başta olmak üzere yol ve köprülerin yapımında geniş deneyime sahip. Türkiye güvenilir bir ortak olarak kendini kanıtlamıştır. Bu nedenle yeniden yapılanma çalışmalarının pratik sonuçlarını kısa sürede bekliyoruz” dedi. Hayata geçirilmesi beklenen ilk projenin ise, Bucha ve Irpin’i Kiev bölgesindeki Romanivka köyüne bağlayan bir köprü olması planlanıyor.

DÜNYA BASINI ADIM ADIM İZLEDİ

Sahada bu gerginlikler yaşanırken dünyanın gözü Lviv’deki zirvedeydi. AP ajansı zirvenin Ukrayna’daki tahıl sevkiyatı için kritik önemde olduğunu yazarken Washington Post gazetesindeki haberde görüşmede Ukrayna-Rusya Savaşı’nın diplomatik yollarla sona erdirilebilmesine yönelik çabaların da masada olduğu vurgulandı. Al Jazeera görüşmeyi ‘barışa bir şans’ yorumu ile okurlarına sundu. FRANCE 24’ün baş dış haber editörü Rob Parsons, tahıl koridorunun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çabaları ile açıldığının altını çizdi. Parsons, “Erdoğan’ın çalışmaları sayesinde, şimdiden çok şey başarıldı” ifadelerini kullandı. İngiliz Independent gazetesi, Türkiye’nin Karadeniz limanlarında sıkışıp kalan 22 milyon ton mısır ve diğer tahılları ihraç etmenin önünü açan anlaşmaya aracılık ettiğini hatırlattı.

Ukrayna halkı, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine uydu kullanım hakkı satın aldı Ukraynalı ünlü TV sunucusu Serhiy Prytula, Ukrayna halkının bağışladığı paralar ile Serhiy Prytula Yardım Vakfı’nın Fin uydu şirketi ICEYE OY ile yaptığı anlaşma doğrultusunda yörüngede olan uydulardan biri için tam kullanım hakkı satın alındığını açıkladı.

Türkiye ve Ukrayna arasında Altyapı İyileştirmeye İlişkin Mutabakat Zaptı imzalandı Türkiye ve Ukrayna arasında, Ukrayna'nın savaş sonrası yeniden inşası için Altyapı İyileştirmeye İlişkin Mutabakat Zaptı imzalandı.