Türkiye Gazetesi

Rus enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım boru hattından, tek kompresör ünitesinin bakımı nedeniyle 31 Ağustos’tan itibaren 3 günlüğüne doğal gaz akışının durdurulacağını bildirdi.

'BAKIM VE ONARIM"

Gazprom’dan yapılan açıklamada, Portovaya kompresör istasyonundaki tek gaz kompresör ünitesinin, planlanmış teknik bakım ve onarım çalışmaları olduğu belirtildi.

Mevcut bakım sözleşmesi kapsamında onarım çalışmalarının Siemens uzmanlarıyla ortaklaşa gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, "31 Ağustos-2 Eylül'deki teknik bakım için Kuzey Akım boru hattı üzerinden doğal gaz sevkiyatı 3 gün süreyle askıya alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

İşin tamamlanması ve ünitede teknik arızalarının olmaması durumunda, gaz sevkiyatının günlük 33 milyon metreküp seviyesine geri yükleneceği kaydedildi.

Gazprom’dan Avrupa’yı endişelendiren açıklama: 4000 doları aşabilir Gazprom Avrupa için endişelendiren bir açıklamada bulundu. Doğalgazda 2500 dolar barajının aşıldığını, bin metreküp gaz fiyatının kışın 4000 doları aşabileceğini bildirdi

Gazprom bağlantılı esrarengiz bir ölüm daha! Andrei Krukowski uçurumdan düştü Gazprom bağlantılı ölümlere bir yenisi daha eklendi. Rusya’nın en büyük ve dünyanın en fazla doğal gaz çıkaran kurumu olan Gazprom’a ait şirketin kayak merkezinin yöneticisi Andrei Krukowski uçurumdan düşerek hayatını kaybetti.

Gazprom açıkladı: Türkiye’ye doğal gaz tedariki 11,5 kat arttı Gazprom’un, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu Avrupalı alıcılarına yönelik doğal gaz tedariki, 1 Ocak-15 Mart 2021 tarihleri arasında önemli ölçüde artış gösterirken, Mart ayının ilk yarısında Türkiye’ye doğal gaz arzının geçen yılın aynı dönemine kıyasla 11,5 kat arttığı belirtildi.

Rus devi Gazprom'dan bir ilk! Türkiye'ye spot gaz ithalatı yapacak Türkiye'ye bugüne kadar uzun dönemli ve petrole endeksli kontratlar üzerinden doğal gaz satan Rus enerji şirketi Gazprom Export, Türkiye'ye ilk kez spot boru gazı ithalatı gerçekleştirmek üzere elektronik platformda ihale düzenledi.