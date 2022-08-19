İsveç'in güneyinde bulunan liman kenti Malmö'deki Emporia alışveriş merkezinde silahlı saldırı gerçekleşti. Yaklaşık 20 el silah sesinin duyulduğu AVM'deki ziyaretçiler olay yerinde kaçmaya çalıştı.
Bölgeye gelen polis, 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin de yaralandığını belirledi. Ekipler, saldırıyla bağlantılı olduğu düşünülen 1 kişiyi gözaltına aldı. Olayın terör şüphesi içermediği iddia edildi.
Polis saldırının, çeteler arasında yaşanan rekabetten dolayı kaynaklanmış olabileceği üzerinde duruyor.