Türkiye Gazetesi

İngiltere'nin meşhur Londra metrosunda kriz yaşanıyor... Metro çalışanları ve otobüs şoförleri, emeklilik haklarının iyileştirilmesi talebiyle bütün gün grev yaptı. Bu sebeple metroda 3 hat ile minimum hizmet verildi.

63 OTOBÜS HATTI ÇALIŞMAYACAK

Otobüs şoförlerinin yarın gece yarısına kadar sürecek grevi yüzünden de şehrin ağırlıklı olarak güney batısında ve Surrey bölgesinde 63 otobüs hattı çalışmayacak. Ülkede perşembe günü bir günlük greve giden demir yolu çalışanları, yarın da bütün gün bir kere daha eylem yapacak.

"SENDİKALAR YOLDAN ÇEKİLSİN"

İngiltere’nin Ulaşım Bakanı Grant Shapps, işçi sendikalarının liderlerinin yoldan çekilerek işçilerin yeni ücret teklifi için oy kullanmalarına izin vermesi çağırısında bulundu.

"HÜKÜMET GREVLERİ KIŞKIRTIYOR"

Londra Belediye Başkanı Sadık Han da "Hükümetin davranış şekli, sadece ulaştırma sektöründe değil, diğer sektörlerde de sendikaların grev hakkını kısıtlamaya yönelik. Bir yasanın ön adımı olarak sanki ülke genelinde grevler kasıtlı olarak kışkırtılıyor” açıklamasını yaptı.

Öte yandan, İngiltere’de hane halkının enerji faturalarının toplamı, son bir yılda yaklaşık 2 kat artarken analistler, geçen sene ortalama 1000 sterlin düzeyinde olan söz konusu rakamın gelecek yılın başında yıllık 4 bin sterlinin üzerine çıkacağını tahmin ediyor.

Rekor sıcaklıklarla boğuşan İngiltere'yi bu sefer sel vurdu İngiltere'de aşırı sıcaklar yerini yağışlı havaya bıraktı. Ancak sağanak sonrası su taşkınları yaşandı. Londra için sarı kodlu uyarı yapıldı.

İngiltere: Putin'in işgal planı Karadeniz'de suya düştü Rusya'nın daha fazla Ukrayna toprağını ele geçirme girişiminin, Karadeniz üzerinde hakimiyet sağlayamaması nedeniyle 'baltalandığını' açıklayan İngiltere Savunma Bakanlığı, Karadeniz Filosu'nun 'son derece savunmacı bir duruş' izlediğini belirtti.

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