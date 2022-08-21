Türkiye Gazetesi

Avrupa’da artan sıcaklık nedeniyle bazı bölgelerde kuraklık görünüyor. Nehirde azalan su ile birlikte, İkinci Dünya Savaşı sırasında Sırbistan'ın nehir liman kenti Prahovo yakınlarında batan patlayıcı yüklü Alman savaş gemileri açığa çıktı.

Kuraklık, Sırbistan`ın doğusundaki Prahovo yakınlarındaki Tuna Nehri`nin bir bölümünde su seviyesinin azalmasına neden oldu. Suyun azalmasıyla birlikte 20’den fazla gemi açığa çıktı. Gemilerin tonlarca patlayıcı içerdiği kaydedildi.

Bu gemiler, 1944`te Sovyet güçlerinden geri çekilen Nazi Almanyasının Karadeniz filosu tarafından Tuna Nehri boyunca sürüklenen yüzlerce gemi arasındaydı.

Kuraklık ve rekor düzeyde yüksek sıcaklıklar, Almanya, İtalya ve Fransa da dahil olmak üzere Avrupa`nın diğer bölgelerindeki hayati konumdaki nehir trafiğini aksatıyor.

Çin alarmda! Ulusal kuraklık ilan edildi Çin, ülkenin güneybatısında 66 nehrin kurumasının ardından yılın ilk ulusal kuraklık uyarısını yayınladı.

Avrupa'da kuraklık: 500 yılın en kötüsü olabilir Avrupa’da kuraklık tehlikesi giderek artıyor. Bilim insanları, Avrupa'da halihazırda yaşanan kuraklığın, 500 yıldan fazla süredir görülen en şiddetli kuraklık olabileceğini belirtiyor.