Türkiye Gazetesi

İngiltere’de Channel 4’te yayımlanan Diana Soruşturması: Paris’te Ölüm başlıklı belgesel, Prenses Diana’nın 1997’de Paris’te sevgilisi Dodi Fayed ile birlikte öldüğü trafik kazasıyla ilgili şüpheleri yeniden gündeme getirdi.

Ölümün 25. yıldönümü sebebiyle yayımlanan belgesele göre Prenses Diana, avukatı Lord Mishcon’a kazadan iki sene araba kazası süsü verilmiş bir suikasta kurban gideceğini ifade etmiş.

Şoke edici diğer bir bilgi de şu: Lord Mishcon, Diana ile ilgili bu ifadeleri İngiltere polisine iletti ama dosyayı kasaya koyan polis, bu bilgiyi olayı soruşturan Fransız polisine iletmedi. Diana’nın kardeşleri de yazılı bu ifadenin varlığını ancak 10 sene sonra öğrenmişti. Belgesel, İngiltere polisinin trajik hadiseyi ele alış biçimine dair tartışmaları alevlendirdi.

Dodi'nin babası, tanınmış iş adamı Muhamed El Fayed de olayın kaza değil cinayet olduğunda ısrar ediyor.

Ritz otelinden çıktıktan sonra paparazzilerden kaçmak isterken tünelde meydana gelen kazada Diana, Fayed ve şoför Henri Paul hurda olan arabada hayatını kaybetmiş, koruma görevlisi ise ağır yaralanmıştı. İngiltere kraliyet ailesinin Diana’nın Fayed ile ilişkisini onaylamadığı iddia edilirken, Dodi'nin babası, tanınmış iş adamı Muhamed El Fayed de olayın kaza değil cinayet olduğunda ısrar ediyor.

Lady Diana'yı konu edinen "Spencer" filmi, 12 Kasım'da vizyona girecek Lady Diana'nın Kraliyet ailesindeki sırlarla dolu yaşamına ve Kraliyet'ten ayrılışına odaklanan "Spencer" adlı film, 12 Kasım'da sinemaseverlerle buluşacak.

26 yıl sonra gelen istifa: Diana röportajı sonunu getirdi Ölümündeki sır perdesi hala aralanmayan, Lady Diana'nın geçmişte BBC ile yaptığı bir röportajla ilgili ortaya çıkan skandal sonrası BBC'nin Ulusal Galeri Başkanı görevinden istifa ettiğini açıkladı.