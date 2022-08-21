Türkiye Gazetesi

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna’da üç defa "Kinjal" hipersonik füze kullanıldıklarını söyledi.

Şoygu, Rossiya-1 devlet televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Ukrayna’daki savaşa ilişkin bilgiler verdi.

"Kinjal" hipersonik füzelerini Ukrayna’da kullandıklarını hatırlatan Şoygu, “Kinjal bizim özel askeri operasyonumuzda üç defa kullanıldı ve üç defa da mükemmel performansını gösterdi.” ifadelerini kullandı.

Dünyada bu füzenin özelliklerine sahip başka bir füze olmadığını dile getiren Şoygu, füzenin çok hızlı ve etkili yeteneklere sahip olduğuna dikkati çekti.

Şoygu, bu füzelerin Ukrayna’da önemli hedeflere yönelik kullanıldığını söyledi.

5. NESİL RUS SU-57 SAVAŞ UÇAĞI DA KULLANILDI

Rus Bakan Şoygu, Ukrayna’da 5. nesil Su-57 savaş uçağı da kullandıklarını belirterek, “Ukrayna'da Su-57 uçağı kullandık ve kullanmaya devam ediyoruz. Bu uçak mükemmel performansını gösterdi. Uçağın çeşitli hava savunma sistemlerine karşı çok yüksek derecede koruması var, füzelere karşı koruması var.” diye konuştu.

Çin, hareket halindeki bir arabayı vurabilecek hipersonik füze geliştiriyor Çinli bilim insanları, hareket halindeki bir arabayı ses hızının beş katı hızla vurabilecek ısı güdümlü hipersonik bir silah geliştiriyor. PLA Rocket Force Mühendislik Üniversitesinden Yang Xiaogang liderliğindeki araştırma ekibi, aşırı hızlarda hareket eden bir hedefin nasıl tespit edileceğini araştırıyor. Ekip, önemli bir ilerleme kaydettiklerini açıkladı.

Sesten 10 kat daha hızlı: Hipersonik füze nedir? Rusya, Ukrayna işgaline yönelik kritik bir açıklama yaptı. Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Ukrayna'daki bir mühimmat deposu hipersonik füzeler ile imha edildi. Putin, daha önce bu uçaklar için "Durdurulamaz" tanımını yapmıştı.

Putin ‘Durdurulamaz’ demişti! Rusya ilk kez hipersonik füzeleri Ukrayna'da kullandı Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın 24’üncü gününde, Rusya Savunma Bakanlığı’ndan kritik bir açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada Ukrayna'da bir mühimmat deposunu Putin’in ‘Durdurulamaz” dediği kinjal hipersonik füzelerle imha ettiklerini belirterek, "Ukrayna'daki özel operasyonda ilk kez Kinzhal hipersonik füzesi kullanıldı. Ukrayna'nın İvano-Frankivsk bölgesinde füze ve uçak mühimmatı için büyük bir yeraltı deposunu Kinzhal hipersonik füze kullanarak imha ettik." dedi.