Türkiye Gazetesi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz, telefonda görüştükleri ve çeşitli uluslararası konuları ele aldıkları aktarıldı. İngiltere Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Johnson, Macron, Biden ve Scholz’un Rusya'nın işgali karşısında Ukrayna'yı destekleme konusundaki kararlı bağlılıklarının altını çizdikleri aktarıldı.

ZAPORİJYA NÜKLEER SANTRALİ'NE ZİYARET

Liderlerin Ukrayna'daki nükleer tesislerin güvenliğini ele aldıkları aktarılan açıklamada, liderlerin Zaporijya Nükleer Santrali'ne Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) ziyaret etmesine yönelik ilişkin son tartışmaları memnuniyetle karşıladıkları ifade edildi.

İRAN NÜKLEER ANLAŞMASI

Beyaz Saray tarafından liderlerin görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada ise, liderlerin 2015 İran nükleer anlaşmasını canlandırma çabalarını ele aldıkları aktarılarak, liderlerin İran'ın nükleer programı konusunda devam eden müzakereleri, Orta Doğu bölgesindeki ortaklara desteğin güçlendirilmesi ve İran'ın istikrarsızlaştırıcı bölgesel faaliyetlerini caydırmak ve kısıtlamak için ortak çabaları ele aldıkları ifade edildi. Beyaz Saray, liderlerin Orta Doğu konusunda yaptıkları görüşme konusunda daha fazla ayrıntı vermedi.

ABD ve İran arasında nükleer anlaşmanın olumlu yönde ilerlediği iddiası Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell tarafından nükleer anlaşmaya geri dönüş için 9 Ağustos tarihinde sunulan nihai taslak metne ABD ve İran'dan gelen tepkiler nedeniyle, iki ülkenin anlaşmaya dönmeye yakın olduğu iddia edildi.

Rusya Zaporijya Nükleer santrali için kararını açıkladı: Askerler çekilmeyecek Ukrayna’da dün gerçekleşen tarihi zirvede Zaporijya Nükleer Santrali konusu da ele alındı. Santralin etrafında yaşanan çatışmalar nedeni ile endişelerin dile getirildiği açıklamalara Rusya’dan cevap geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Enformasyon ve Basın Dairesi Başkan Yardımcısı Ivan Nechayev, Avrupa’nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya Nükleer Santrali'nin silahsızlandırılması çağrılarını reddederek, “Silahsızlandırma santrali daha da savunmasız hale getirir” dedi.