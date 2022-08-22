Türkiye Gazetesi

Ukrayna’yı sarsan ölümde üst düzey istihbarat görevlisinin evinde ölü bulunduğu açıklandı. Yerel basında çıkan haberde, Nakonechny'nin cumartesi gecesi Kropyvnytsky kentindeki evinde bir el silah sesi duyulmasının ardından eşi tarafından ölü bulunduğu belirtildi.

İNTİHAR ETTİĞİ İDDİA EDİLDİ

Ukrayna Başsavcılığının Nakonechny'nin hayatını kaybettiğini doğruladığı, polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı ifade edildi.

Öte yandan yerel politikacı Andriy Lavrus'un Telegram hesabından paylaştığı mesajda, Nakonechny'in intihar ettiğini yazdığı ancak bu iddianın resmi makamlar tarafından doğrulanmadığı aktarıldı.

Ukrayna'dan Dugin açıklaması: Hiçbir ilgimiz yok Rusya'nın başkenti Moskova'da Putin'in akıl hocası olarak bilinen Rus siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in 30 yaşındaki kızının aracı patlama sonucunda hayatını kaybetmişti. Ukrayna, Dugin'in ölümü ile ilgili olarak 'hiçbir ilgimiz yok biz terörist bir devlet değiliz' dedi.

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