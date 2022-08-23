Türkiye Gazetesi

Borrell, Bakan Çavuşoğlu ile yaptığı telefon görüşmesi hakkında sosyal medyadan açıklamada bulundu.

Ukrayna tahılının ihraç edilmesi için BM anlaşması sağlanmasında ve Rusya’nın Ukrayna’ya karşı saldırganlığının azaltılmasında Türkiye’nin rolünü vurguladığını aktaran Borrell, AB’nin yaptırımlarının etkisini de görüştüklerini aktardı.

Borrell, "Anlamsız savaşı durdurmak için Türkiye’nin Rusya üzerindeki etkisini kullanabilmesine yönelik umudumu dile getirdim" ifadesini kullandı.

Avrupa Birliği Ukrayna'yı yeniden inşa edecek Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'yı yeniden inşa edeceklerini, bunu yapmak zorunda olduklarını ve yapacaklarını söyledi.

Avrupa Birliği'nden Rus petrolü kararı Avrupa Birliği ülkeleri, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını devam ettirmesi nedeniyle Rusya'dan petrol alımını yıl sonuna kadar yaklaşık yüzde 90 azaltma konusunda anlaştı.