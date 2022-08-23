Türkiye Gazetesi

Fernandez de Kirchner'ın ülkeyi yönettiği 2003-2015 yıllarında Arjantin'in Santa Cruz eyaletinde yol yapım ihalelerinde yolsuzluk yapmakla itham edildiği dava Buenos Aires 5 numaralı Federal Sözlü Mahkeme'de (TOF 2) görüldü. Savcı Diego Luciani, "yasa dışı bir örgütün lideri" olmak ve kamu mallarını yolsuzlukla yönetmekle suçladığı Fernandez de Kirchner ile onun cumhurbaşkanlığı döneminde birçok kamu ihalesi alan ve daha önce yolsuzluktan suçlu bulunan iş adamı Lazaro Baez için 12, eski Kamu Yatırımları ve Hizmetleri Bakanı Julio De Vido, eski Bayındırlık Sekreteri Jose Francisco Lopez ve Ulusal Yollar Müdürü Nelson Periotti için 10'ar yıl hapis cezası istedi.

1 MİLYAR DOLAR TALEP EDİLDİ

Eski Cumhurbaşkanı'nın kamu görevlerinden ömür boyu men edilmesini isteyen Luciani, ayrıca, 12 sanıktan yolsuzlukla elde edildiği gerekçesiyle yaklaşık 1 milyar dolar müsadere edilmesini talep etti. Luciani, mahkemede yaptığı konuşmada, "Adalet olmadan düzen ve sosyal barış olmaz. Bugün toplum adalet istiyor. Bu sizin elinizde sayın hakimler, temsili bir ceza kurumların güvenini yeniden kazanması için ilk adım olabilir. Sayın hakimler, an bu andır, ya yolsuzluk ya adalet." ifadelerini kullandı.

SUÇLAMALARI REDDETTİLER

Kendisine yöneltilen suçlamaları reddeden Fernandez de Kirchner da, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, soruşturmanın genişletilmesi talebinin reddedilişine dikkati çekerek, "Anayasa mahkemesi değil, basın-yargı mangası önünde" olduğunu ifade etti.

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