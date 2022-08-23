Türkiye Gazetesi

Rus ordusunun Ukrayna topraklarına girmesiyle başlayan savaş 7’nci aya girdi. Kiev’i hedef alan Rus ordusu haftalar süren kuşatma ve bir dizi saldırı girişimin ardından bölgeden çekilmiş ve yönünü ülkenin doğusuna çevirmişti. Bu kapsamda Rusya bu bölgede bulunan pek çok kenti hedef almış ve 'Donbass'taki son kale' olarak da anılan Lysychansk'ın kontörlünü sağlamıştı. Bu gelişmenin ardından çatışmalar Donetsk bölgesinde yoğunlaşırken savaş Kırım'a da sıçramış durumda.

RUS HEDEFLERİNİ TEK TEK VURDU

Zira Ukrayna 2014'te Rus kontrolüne geçen bölgeye drone ve füzeler ile bir dizi saldırı düzenlemiş durumda. Ukrayna'nın bölgedeki Rus hedeflerini nasıl vurduğu ise günler sonra ortaya çıktı. Ukrayna'nın parçası olan Kırım'ı, uluslararası toplumun meşru olmadığını vurguladığı bir referandumun ardından 2014'te ilhak etmişti. Ukrayna Savunma Bakanlığı Kırım'daki Rus hava savunma sistemlerinin yerini bölgede tatil yapan bir Rus turist sayesinde elde ettiklerini açıkladı.

RUS TURİSTİN PAYLAŞIMI PAHALIYA MAL OLDU

Söz konusu turistin S-400 sistemleri önünde verdiği pozu yayınlayan bakanlık adı açıklanmayan kişinin bu fotoğrafı konum bilgilerine yer vererek sosyal medyada paylaştığını belirtti. Daha önce bölgedeki turistler için 'evinize dönün' çağrısı yapan bakanlık söz konusu turiste teşekkür etti ve şu açıklamada bulundu. "Belki de Rus turistlere çok sert davranıyoruz. Bu adam bize gerçekten yardımcı oldu." Kimliği bilinmeyen Rus turistin bu paylaşımı Rusya'da da büyük yankı uyandırdı. Pek çok sosyal medya kullanıcısı adamın bu fotoğrafı konum bilgilerini açarak paylaşmasını 'aptallık' olarak yorumladı.

AB, Türkiye'nin Rusya üzerindeki etkisini kullanabilmesini ümit ediyor Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na Türkiye'nin Rusya üzerindeki etkisini kullanabilmesine yönelik umudunu dile getirdiğini aktardı.