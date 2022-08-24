Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby yeni bir açıklamada bulundu. Kirby yaptığı açıklamada, ABD'nin "Rus liderliğinin yetkililere sahte referandumlar düzenlemeye hazırlanma talimatı verdiğini" öğrendiğini söyledi.
Kirby ayrıca açıklamasında, “Rusya bu hafta ilk referandum duyurusunu yapabilir” dedi.
Öte yandan bugün, Ukrayna’nın 31. Bağımsızlık Günü'nde Rus ordusunun saldırıları ihtimali nedeniyle halka açık tören düzenlenmemişti.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna'nın 31. Bağımsızlık Günü yıldönümü için başkent Kiev’e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirmişti.
BM 'intihar olur' demişti... Zaporijya Rusya'ya katılmak için referanduma gidiyor BM Genel Sekreteri Guterres'in nükleer santralin bulunduğu ve "herhangi bir saldırı intihar olur" dediği Zaporijya bölgesindeki Rus yanlısı sözde yönetim, Rusya'ya katılmak için referandum düzenleneceğini bildirdi.
Güney Osetya, Rusya'ya katılmak için referanduma gidecek Rusya ile Gürcistan'ın arasının açılmasına sebep olan Güney Osetya, referanduma gidiyor. Gürcistan'dan ayrılıp bağımsızlığın ilan eden bölgede halk Rusya'ya katılıp katılmayacaklarını oylayacak.