Türkiye Gazetesi

Son dönemde Rusya-Ukrayna savaşının çözüme kavuşması için girişimlerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'da Üçlü Zirve Toplantısı, Tahıl Koridoru Anlaşması, Soçi temasları ve Lviv'de Üçlü Zirve'ye katıldı.

Türkiye-İsrail ilişkilerinde yeni dönemin başlaması için temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomatik başarıları dünya siyasetinde de takdirle karşılandı.

FRANSIZ VEKİLDEN ERDOĞAN-MACRON KARŞILAŞTIRMASI

Fransız milletvekili François Asselineau'de, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bu ayki performansını karşılaştırdı.

Sekiz fotoğraftan oluşan iki görseli sosyal medya hesabından paylaşan Asselineau, bir tarafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmelerine diğer tarafta ise Macron'un tatil fotoğraflarına yer verdi.

"MACRON YALANCI VE BECERİKSİZ"

Asselineau, "Macron şu anda dünyanın dört bir yanındaki devlet başkanları tarafından kabul edilmek ve davet edilmek konusunda en büyük zorluğu yaşıyor, o kadar evrensel olarak yalancı ve beceriksiz bir lider." ifadelerini kullandı.

FBI ajanları buldu: Trump'ın evinden Macron dosyası çıktı Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın evinde çok sayıda “gizli belge” bulundu. Trump, Casusluk Yasası'nı ihlal etmiş olabileceği üzerine soruşturmaya alındı. Bulunan belgeler arasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmnuel Macron ile ilgili materyallerinde olduğu belirtildi.

Macron'un fotoğrafları Fransa'yı karıştırdı Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron’un ortaya çıkan tatil fotoğrafları ülkeyi karıştırdı. Macron’un, , vatandaşlarına yaptığı 'enerji tasarrufu' çağrısının ardından jet skiye binip sahilde güneşlenmesi hem halkın hem de vekillerin tepkisini çekti. Fransız lider 'ikiyüzlü' olmakla suçlandı.