Türkiye Gazetesi

Son günlerde festivallerde giyindiği kıyafetleri ve dansları ile gündem olan ve bazı kesimler tarafından eleştirilen Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, kameralar önünde gözyaşları içerisinde özür diledi.

Arkadaşlarıyla partide şarkı söyleyip dans ettiği görüntüler ve yazlık evinde iki üstsüz kadının uygunsuz çekilmiş fotoğrafının sosyal medyaya sızdırılmasının ardından eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Marin, Lahti'de düzenlenen bir mitingde, olanlardan dolayı üzgün olduğunu belirterek, "Bana göre o fotoğraf uygun değildi, bunun için özür dilerim. O fotoğraf hiç çekilmemeliydi" ifadelerini kullandı.

Konuşma yaptığı sırada gözyaşlarına tutamayan Marin, "Tek bir iş gününü bile kaçırmadım. İşe koyulmamız ve zamanımızı büyük sorunlarla ilgilenmek için harcamamız gerektiğini düşünüyorum. Hep birlikte daha güçlü bir Finlandiya inşa etmemiz gerekiyor" dedi.

‘EN GENÇ VE EN HAVALI BAŞBAKAN’

Finlandiya parlamentosuna 2015 yılında 29 yaşındayken giren Marin, 2019'da henüz 34 yaşında başbakan olmuş ve dünyanın en genç başbakanı unvanını almıştı. Bu ayın başlarında ise, Alman haber kuruluşu Bild, Marin'i "dünyanın en havalı başbakanı" olarak nitelendirmişti.

Dünya Sanna Marin'i konuşuyor! Başbakan'ın görüntüleri sızdırıldı Finlandiya’nın 36 yaşındaki başbakanı Sanna Marin katıldığı partiler ve festivallerle gündemden düşmüyor. Marin’in en son giydiği ikinci el giysisinden sonra bu sefer de ve aktıldığı partide çekilen videosu ülkesini ikiye böldü. Son olarak başbakanın bir partide çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Marin'in kendinden geçtiği video ise ülkesini ikiye böldü.

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