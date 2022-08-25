Türkiye Gazetesi

Dünyanın en büyük 10 nükleer santrali arasında bulunan Ukrayna’daki Zaporijya Nükleer Santrali'nin tarihte ilk kez elektrik kesintisi yaşandığı açıklandı.

Ukrayna Devlet Nükleer Enerji Şirketi Energoatom, Telegram hesabı üzerinde Zaporijya Nükleer Santrali'nin elektrik şebekesiyle bağlantısının tarihte ilk defa kesildiğini bildirdi.

Paylaşımda "Zaporijya Nükleer Enerji Santrali, Ulusal Enerji şebekesinden tamamen koptu. Bu tesisin tarihinde ilk kez yaşanan bir durum." ifadeleri kullanıldı.

Zaporijya krizi büyüyor: Rusya'dan BMGK’ya acil toplantı çağrısı! Rusya'nın işgalindeki Zaporijya Nükleer Santrali için tehlike sürüyor. Hem Ukrayna hem de Rusya karşıklık olarak Nükleer Santral'e saldırı iddialarında bulunurken, Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy konuyla ilgili, BM'yi acil toplantıya çağırdıklarını bildirdi.

Rusya Zaporijya Nükleer santrali için kararını açıkladı: Askerler çekilmeyecek Ukrayna’da dün gerçekleşen tarihi zirvede Zaporijya Nükleer Santrali konusu da ele alındı. Santralin etrafında yaşanan çatışmalar nedeni ile endişelerin dile getirildiği açıklamalara Rusya’dan cevap geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Enformasyon ve Basın Dairesi Başkan Yardımcısı Ivan Nechayev, Avrupa’nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya Nükleer Santrali'nin silahsızlandırılması çağrılarını reddederek, “Silahsızlandırma santrali daha da savunmasız hale getirir” dedi.