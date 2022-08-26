Türkiye Gazetesi

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ

Yunanistan, Türkiye’ye yönelik saldırgan tavrını sürdürüyor. Son bir haftada Yunan uçakları, önce Doğu Akdeniz’de ardından da Ege Denizi’nde NATO görevi yapan F-16’larımıza radar kilidi atılarak tacizde bulundu. Atina’nın bilinçli olarak gerginliği tırmandırdığını söyleyen uzmanlar, tacizlerine arkasında NATO ile Ankara’yı karşı karşıya getirme, Türkiye’yi kışkırtarak ABD’den yeni F-16 satışını engelleme çabasının olduğuna dikkat çekiyor. Yunanistan’ın son dönemdeki tavrını gazetemize değerlendiren Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, özetle şunları söyledi:

ATİNA BATI’DAN YÜZ BULUYOR

“Yunanistan, uzun zamandır Doğu Akdeniz’de kriz çıkarmak için uğraşıyor. Yunanistan, bir yandan Türkiye, Kıbrıs açıklarında kendi sahası olan bölgelerde uluslararası hukuka göre gaz ararken engel olmaya çabalıyor, diğer yandan Ege adaları bölgesinde adaları silahlandırmak için çaba sarf ediyor. Bunlar, Yunanistan’ın bilindik tavırları. Yunanistan, bu kışkırtıcı tavırlarını Batı’dan yüz bularak yapıyor. Yunanistan bir maşa gibi kullanılarak, Türkiye

ABD’nin ve AB’nin çıkarları çerçevesinde bir stratejiye sokulmak isteniyor. Türkiye de bunu kabul etmiyor. Türkiye, büyük bir devlet olarak doğrusunu yapıyor, oyuna gelmiyor. Bıçak kemiğe dayanırsa ve Yunanistan tarafından Türkiye’ye direkt bir taciz olursa da Türkiye misliyle cevap verir, cevap verirken de ‘ABD, Avrupa, Fransa, Almanya ne der?’ diye bakmaz.

KIBRIS TOKADINI HATIRLASINLAR

Yunanistan’ın savaş riskine girmek gibi bir delilik yapacağını düşünmüyorum. Öte yandan, savaş olmayacağının garantisi de yok. Sınırlarına ve millî çıkarlarına bir taarruz olduğunda Türkiye, bunun cevabını en sert şekilde vermekten hiçbir zaman çekinmez. Kıbrıs Barış Harekâtı, bunun en canlı örneğidir. Yunanistan, Kıbrıs’ta yediği tokadı hatırlasın. Türkiye; İHA ve SİHA, uzun menzilli toplarda, makineli tüfek teçhizatlarında, kısa ve orta menzilli füzelerde çok mesafe kat etti. Türkiye’nin insan gücü, Yunanistan’ın 8 katı. Ayrıca Yunanistan ekonomik olarak da büyük bir sıkıntı içerisinde. Dolayısıyla Yunanistan ekonomi, insan gücü ve harp teçhizatı bakımından Türkiye ile boy ölçüşemez.”

Türk F-16'larını Yunan uçakları yine taciz etti Ege Denizi'nde NATO görevi yapan Türk uçaklarına, NATO üyesi Yunan F-16'larınca radar kilidi atılarak tacizde bulunuldu.

Yunanistan'dan 'göç önlemi: Meriç'teki çelik bariyeri Türkiye sınırının tamamına uzatacak Yunanistan'ın, sınırlarındaki göçmenlere karşı önlem olarak Türkiye ile sınırının bulunduğu Meriç bölgesinden düzensiz göçmen girişlerini engellemek amacıyla inşa ettiği çelik bariyeri sınırın tamamına uzatacağını açıkladı.