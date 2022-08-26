Türkiye Gazetesi

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, Ryanggang eyaletinde yaşayan 4 kişide yüksek ateş görüldü ve bunun, Covid-19'dan kaynaklandığından şüphelenildi. Ancak hastalara yapılan testlerde, yüksek ateşin grip kaynaklı olduğu tespit edildi. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 10 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, 29 Temmuz'dan bu yana ülkede yeni vaka tespit edilmediğini belirterek Covid-19'a karşı "zafer kazandıklarını" ilan etmişti.

VAKA SAYISINI AÇIKLANMIYOR

Covid-19 salgınının başlangıcından bu yana ülkede virüsün yayılmadığını iddia eden Kuzey Kore'de, ilk kez mayıs ayında vaka tespit edildiği bildirilmişti. Kaç vakanın tespit edildiği bilgisi paylaşılmazken vakaların Omicron'un "BA.2" olarak bilinen alt varyantı olduğu ifade edilmişti.

4,8 MİLYON ENFOKSİYONLU VAR

Kuzey Kore 29 Temmuz'dan bu yana yeni şüpheli vaka bildirmedi. Ancak uluslararası gözlemciler ülkede sınırlı test yapıldığını söyledi. KCNA, Nisan ayının sonundan bu yana 4,8 milyon enfeksiyon olduğunu, ancak yalnızca 74 ölüm olduğunu belirtti. Bu da Kuzey Kore’nin yüzde 0,002 ile dünyadaki en düşük Covid-19 ölüm oranına sahip olduğu anlamına geliyor.

İLAÇ VE AŞILARA İNANMIYORLAR

Ancak, birçok uzman bu istatistiklere inanmakta güçlük çekiyor. Batılı araştırmacılar, ülkenin birkaç yoğun bakım ünitesiyle dünyanın en kötü sağlık sistemlerinden birine sahip olduğunu ve Covid-19’un tedavisi ilaçları veya aşıları olmadığını öne sürüyor.

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