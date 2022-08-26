Türkiye Gazetesi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Twitter hesabından, "Bugün 26 Ağustos'ta biz Azerbaycanlılar, Laçın şehrine döndük. Azerbaycan Ordusu Laçın şehrinde konuşlandırıldı. Zabuh ve Sus köyleri kontrol altına alındı. Bu vesileyle tüm Laçınlıları ve Azerbaycan halkını tebrik ediyorum. Yaşasın Laçın! Yaşasın Azerbaycan!" paylaşımında bulundu.

2. Karabağ Savaşı sonrasında Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında 10 Kasım 2020'de imzalanan üçlü bildiri gereği, geçici olarak Rus unsurların kontrolüne verilen, Laçın şehri ve Zabuh ile Sus köylerinin yer aldığı "Laçın koridoru" diye bilinen güzergahtan hem Rus birlikleri hem de Ermeni nüfus ayrıldı ve bu bölge, Bakü yönetiminin kontrolüne geçti.

10 Kasım 2020 bildirisine göre, Azerbaycan 3 yıl içinde Karabağ'daki Ermeni nüfusun Ermenistan'a gidiş gelişlerinde kullanacağı ve Laçın şehrinin dışından geçen yeni yol inşa edecekti. Azerbaycan, 32 kilometrelik bu yolu planlanandan erken tamamladı. Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeniler, Ermenistan'a gidiş gelişler için yeni yolu kullanacak. Yeni yolun güvenliğini Rus unsurlar sağlayacak.

Laçın ve köyleri 1992'de Ermeni ordusu tarafından işgal edilmiş, sonraki yıllarda buraya Suriye ve Lübnan'dan getirilen Ermeniler yerleştirilmişti. Azerbaycan süreç boyunca bu durumu savaş suçu ve Cenevre Sözleşmeleri'nin ihlali olarak gördüğünü açıklamıştı.

LAÇIN ŞEHRİNE AZERBAYCAN BAYRAĞI DİKİLDİ

Azerbaycan ordusu, tam kontrol sağladığı Laçın şehrinin merkezine bayrak dikti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatına uygun olarak Laçın şehri ile Zabuh ve Sus köylerinin Azerbaycan ordusu tarafından tamamen kontrol altına alındığı duyuruldu. Azerbaycan ordu birliklerinin, söz konusu bölgelerdeki yeni konuşlanma noktalarına yerleştirilmesi ve gerekli mühendislik çalışmalarının yapılması yönünde faaliyetler sürdürdüğü belirtildi.

Laçın'a giren Azerbaycan askerlerinin yer aldığı görüntüde Cumhurbaşkanı Aliyev'e rapor veren komutan, “Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Muzaffer Başkomutan! Sizin emrinizle Azerbaycan ordusu, Laçın şehri ile Zabuh ve Sus köylerini tamamen kontrol altına aldı. Azerbaycan devlet bayrağı Laçın'ın merkezinde dalgalanıyor. Yaşasın Azerbaycan! Yaşasın Muzaffer Başkomutan! Karabağ Azerbaycan'dır” ifadelerini kullandı.

İkinci Karabağ Savaşının ardından Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında 10 Kasım 2020'de imzalanan üçlü bildiri gereği Karabağ'daki Laçın ve çevresinde yer alan bazı köylerde yaşayan Ermeniler, Ağustos ayı sonunda yasa dışı yerleştikleri bölgeden ayrılacaktı. Ermeni nüfus ve bölgedeki geçici Rus birliklerinin şehirden ayrılmasıyla şehrin kontrolü Azerbaycan'a geçmiş oldu.

TÜRKİYE’DEN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı, Laçın şehri ile Zabuh ve Sus köylerinin Azerbaycan'a iade edilmesinden dolayı Türkiye'nin mutluluk duyduğunu aktardı. Dışişleri Bakanlığı, Laçın şehri ile Zabuh ve Sus köylerinin Azerbaycan'a iade edilmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "9 Kasım 2020 tarihli Üçlü Bildiri'de ifade edilen hususlar doğrultusunda devam eden süreç kapsamında Azerbaycan’a bugün iade edilmiş olmasından mutluluk duyuyoruz" denildi.

"Güney Kafkasya’da barış ve istikrarın tesisi doğrultusunda kayda değer bir aşama teşkil eden bu gelişmenin, Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerine olduğu kadar, bölgesel normalleşmeye de katkı sağlamasını ümit ediyoruz" ifadesi kullanılan açıklamada, Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kardeş Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklemeye devam edeceği vurgulandı.

Azerbaycan’dan Laçın adımı: Bakü yönetiminin kontrolüne geçecek İkinci Karabağ Savaşı sonrasında Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında 10 Kasım 2020'de imzalanan üçlü bildiri gereği geçici olarak Rus güçlerinin kontrolüne verilen, Laçın şehri ve Zabuh ile Sus köylerinin yer aldığı ‘Laçın koridoru’ adı verilen güzergahtan Ermeni ve Rus güçleri bu ayın sonuna kadar ayrılmaya hazırlanıyor.

Laçın, Ermeni mayınlarından arındırılıyor Ermeni silahlı grupları tarafından Laçın'a döşenen 1.318 mayın Azerbaycan kuvvetleri tarafından fark edildi. Mayınlar, güvenli bir şekilde çıkarıldı.