Türkiye Gazetesi

Enerji krizi nedeniyle Fransa Cumburbaşkanı Macron, Cezayir ile temasa geçti. Bu kış yaşanması beklenen kriz için tedbirlen alınmaya başlandı. Ülke basınının Fransa, Yanıcı Madde, Yakıt ve Isıtma Federasyonunun açıklamasına dayandırdığı haberde, ülkede, yakacak olarak odun talaşına yönelik yüksek bir talep yaşandığı kaydedildi.

Federasyonun taleplerin yüksek olması nedeniyle büyük bir arz açığının yaşanmasından endişe etmeye başladığına dikkati çekilen haberde, "Enerji kıtlığı korkusu tüketicileri kış gelmeden oduna akın etmeye ve odun stoku yapmaya yöneltti" ifadesi kullanıldı.

DÜZENLİ MÜŞTERİLERE ÖNCELİK TANIMA YOLUNA GİDECEK

Haberde, 300 tedarikçiyi bünyesinde barındıran Federasyonun kışın şiddetli geçmesine ve talebin büyüklüğüne bağlı olarak düzenli müşterilerine öncelik tanıma yoluna gideceği belirtildi.

Federasyon henüz soba kurulumunu yapmayanlara ise bunu biraz daha ertelemeleri ve tanımadıkları tedarikçilere ön ödeme yapmamaları tavsiyesinde bulundu.

Öte yandan Fransız basını, Rus gazı kesintisi ve enerji kıtlığı nedeniyle ülkede 2023'ten itibaren saat/megavat bazında gösterge elektrik fiyatının 1075 euroyu görerek tarihi bir rekor kıracağını yazdı.



Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Bolluk devri bitti Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "bolluk devri ve pervasızlığın sona erdiğini" belirterek bunlara karşı hükümete birlik olma çağrısında bulundu. Macron küresel ısınma ve Rusya-Ukrayna savaşının sonuçlarının dünyayı nasıl etkilediğine yönelik açıklanmalar yaptı.

Macron'dan tasarruf çağrısı: Rus gazı olmadan idare etmeye hazırlanmalıyız Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan ülkesine tasarruf yapması için uyarı geldi. Macron Rus gazı olmadan idare etmeleri gereken duruma hazırlanmaları gerektiğini söyleyerek enerji tasarrufu yapmaya çağırdı.