Türkiye Gazetesi

NATO’nun hareketlerini yakından takip etmek için ‘bal tuzağı’ taktiğini kullanan Rus casus Maria Adele’nin film gibi hikayesi duyanları hayrete düşürüyor. Rusya’nın NATO’nun hareketlerini yakından takip etmek için Napoli’de bulunan üssüne casus olarak görev yapan Adele 10 yıl boyunca istihbarat sağladı. Maria Adela, Perulu annesi tarafından Rusya’da terk edildiği ve tacizci bir aile tarafından yetiştirildiği hikayesini anlatarak insanların güvenini kazandı.

Napoli’nin seçilmesindeki en önemli neden ise NATO karargahının orada bulunmasıydı. Napoli’nin önemli caddelerinden birinde kendine mücevher dükkanı açan Maria Adele kendisini zengin ve sosyetik olarak tanıttı. Daha sonra arkadaşlıkları sayesinde çevresini daha da genişletti.

2014 yılında Kırım’ın ilhakı NATO açısından ağır bir darbe oldu ve buna ne karşılık verileceği Rus kuvvetleri tarafından merak ediliyordu bu nedenle Rusya yasadışı yollara başvurup kontrolünü genişletti.

NATO, NMG'yi Brunssum, Hollanda ve Napoli'deki iki ana askeri karargâh aracılığıyla işletiyor. Her biri rotasyonda bir yıl boyunca NRF'nin operasyonel komutasını alıyor. Rus casuslarının hedefi olan bu noktalar önemli yere sahip.

Mücevher dükkanı ile NATO’yu gözetleyen Adele bir süre sonra Napoli’deki ittifak komutanlarının hayatlarına girmeyi başardı. Kendisine oluşturulan sahte kimlikle Rusya’nın GRU dış istihbarat servisi için Maria Adele adıyla çalışmaya başladı. Gerçek adı Olga Kolobova olan ajan NATO karargahından kişiler ile dostluk geliştirdi. Burada düzenlenen balolara, sosyal ortamlara katıldı. NATO’ya hizmet veren siviller ve personelleri kendine arkadaş edinmeyi görev edindi.

The Telegraph’ta yer alan haberde bu casusun güvenlik ağlarından kolayca kaçtığı belirdildi. Adele, ünlü fotoğrafçı, sanatçı ve yazar Marcelle D’Argy Smith ile dostluk kurmuş.

Adele kendisine daha iyi casusluk yapabilme imkanı sağlayan bir adamla dahi evlenmiş. Maria Adela, 2018’de aniden Napoli’den Moskova’ya tek yönlü bir bilet aldı ve hala izine rastlanmıyor.

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