Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşında yaptırımların odağında olan Rusya, AB ülkleri ile restleşmeler sonucu vanaları kapattı. Almanya enerji tasarrufu sağlamak için çeşitli yöntemlere başvuruyor.

TASARRUF ÖNERİLERİ KİŞİSEL HİJYEN ÖNLEMLERİNE KADAR VARDI

İlk önlemler arasında sıcak sudan vazgeçmek, kamu binalarını karartmak gibi önlemler yer alan Almanya’da en son ‘Duş almayın, bez kullanın’ kişisel hijyenden tasarruf etme önerilerine kadar gitti.

Alman Bild gazetesine görei AVM’ler de enerji tasarrufu kapsamında yürüyen merdivenleri durdurma kararı aldı. Haberde ise Satürn ve Galeria Karstadt Kaufhof mağazalarında bazı yürüyen merdivenler durdurulduğu belirtildi ve şirket yetkilileri zaten enerji tasarrufu uyguladıklarını belirterek müşterileri etkilemeyecek şekilde mümkün olan yerlerde yürüyen merdivenleri kapatacaklarını belirtti. Haberde, bu durumun başka mağazalarda da bu durumun düşünüldüğü kaydedildi.

Avrupa Rusya ile restleşmeler sonucu ciddi bir enerji krizi ile karşı karşıya. Ülkede gaz akışı sağlanmazsa mevcut deponun 2.5 buçuk ay yeterli olacağı kaydedildi.

AB tasarruf etme derdindeyken Rusya'dan büyük meydan okuma: Vermediği gazı yakıyor Rusya'nın Finlandiya sınırına yakın bir doğalgaz tesisinden her gün 10 milyon dolar değerindeki gaz yakıldığı ortaya çıktı. Uzmanlar, burada yakılan gazın daha önce Almanya'ya ihraç edildiğini söylüyor.

Rusya-Ukrayna savaşı enerji piyasasını vurdu: Asya ve Avrupa karanlıkta kalabilir Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana küresel piyasalarda doğal gaz ve kömür fiyatları rekor seviyelere ulaştı. TTF'de işlem gören mart vadeli kontratların fiyatı 24 Şubat'ta megavatsaat başına 128,31 avro iken, eylül vadeli kontratların fiyatı dün 292,15 avro oldu. Kömürün tonu ise 376,95 dolara yükseldi. Asya ülkelerinde de fiyat artışları, yüksek talep ve yetersiz arz gibi problemleri ortaya çıkardı.