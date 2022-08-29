Türkiye Gazetesi

USA Today ve Ipsos'un ortaklaşa yaptığı ankete katılan Cumhuriyetçi seçmenlerin yüzde 59'u Trump'ı 2024'te partilerinin adayı olarak görmek istediğini belirtirken, yüzde 41'i Trump yerine başka bir adayı görmeyi tercih ettiğini bildirdi.

Cumhuriyetçi seçmenlerin yüzde 82'si Trump'ın aday olması durumunda 2024 seçimlerini kazanabileceğini düşündüklerini kaydetti.

Öte yandan ankete katılan Demokrat seçmenlerin sadece yüzde 44'ü mevcut Başkan Joe Biden'ı 2024'te aday görmek istediği, yüzde 56'sı da partiyi başka bir adayın temsil etmesi gerektiği yönünde görüş bildirdi.

FBI: Trump'ın evinde 184 gizli belge bulundu ABD eski Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki Mar-a-Lago isimli malikanesine yapılan baskına ilişkin FBI hazırladığı yeminli beyanda, daha önce burada yapılan aramada ele geçirilen 15 kutunun 14'ünde toplam 184 gizli belgeye ulaşıldığı aktarıldı.

Trump'ın evinden 700 sayfalık "gizli belge" çıkmış FBI'ın ABD eski başkanı Donald Trump'ın evine yaptığı baskının yankıları sürüyor. Son olarak ABD Ulusal Arşivleri, kendilerine teslim edilen belgeler arasında, en az 700 sayfalık "gizli belgenin" olduğunu duyurdu.

ABD onu konuşuyor: Trump artık daha güçlü ABD’de en son 16 Ağustos’ta Wyoming ve Alaska’da yapılan ön seçimlerden çıkan sonuçlar, eski Başkan Donald Trump’ın Cumhuriyetçi Parti üzerindeki zaferi olarak değerlendiriliyor.