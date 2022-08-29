Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı işgal girişimine karşı yaptırımlara maruz kaldı. AB ülkelerine vanayı kapatan Rusya yeni bir krizin fitilini ateşledi. AB ülkeleri şimdiden kışı nasıl geçireceklerini düşünüp harekete geçti.

Fransa'da yükselen odun ve talaş satışlarının ardından Polonya'da da kömüre talep arttı. Düzinelerce özel araç ve kamyon, Bogdanka kömür madeninde bulunan satış ofisi önünde sıraya girdi.

Yakıt tedarik problemini kış gelmeden çözmek isteyen Lehler, yaşanan görüntülerin kendilerine Sovyetler Birliği dönemini hatırlattığını belirtti. Bogdanka maden işletmesinin sözcüsü Dorota Choma, bölge halkı için kömür satmayı planladıklarını ve bekleme sürelerini azaltmak için hafta sonu tatili satışlara devam edileceğini söyledi.

Uzmanlar, Rus kömürüne ambargo koyulmasının ardından Polonya'da çıkarılan kömürün iç pazara yetip yetmeyeceği konusunda endişeli. Zira bundan önce ülke içindeki kömür madenleri, ürünlerinin çoğunu elektrik üretimi için termik santrallere satıyordu.

Fransızlar enerji krizi nedeniyle talaşlı ısıtmaya yöneldi Enerji krizi nedeniyle Fransa tasarruf planları dışında çareler arıyor. Fransa'da enerji fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle halkın odun sobalarına yöneldiği ve talaş yakıtta talep patlaması yaşandığı aktarıldı.

Avrupa'da enerji krizi derinleşiyor: Tasarrufa gidilse de faturalar hala yüksek Rusya-Ukrayna savaşının ardından Avrupa'da enerji krizi derinleşiyor. Avrupalılar tasarruf önlemlerini artırsa bile faturalar yüksek gelmeye devam ediyor.