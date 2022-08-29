Türkiye Gazetesi

İsveç’te bulunan Oland Hayvanat Bahçesi ve Eğlence Parkı’nda korkunç bir olay yaşandı. Hayvanat bahçesinin internet sitesindeki açıklamada ‘kapalı’ olduğu yazıyor. Nedeni ise parkta yaşayan ve dünya genelinde türünün en büyüğü olan bir antilopun, bir çalışanı boynuz darbeleriyle öldürmesi.

Olay, İsveç’in güney batı kıyısındaki Oland adasında bulunan Oland Hayvanat Bahçesi ve Eğlence Parkı’nda meydana geldi. Yerel basında yayımlanan polis raporuna göre, yabancı uyruklu ve erkek olduğu belirtilen çalışan, parkın kapanış saatinin gelmesiyle dünyanın en büyük antilopu ‘elands’i ahıra götürdü. Ardından ahırda tam olarak ne olduğu bilinmezken, çalışanın ölümü ‘iş kazası’ olarak kayıtlara geçti. Ölen kişinin adı ve uyruğu ise açıklanmadı.

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