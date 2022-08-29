Türkiye Gazetesi

Almanya’nın Thüringen eyaletine bağlı Apolda şehrinde dün korku dolu anlar yaşandı. Bir binanın çatı katında yangın çıktı. Alevler göğe kadar yükseldi. İhbar sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Bu esnada 53 yaşındaki bir kişi, alevlerden kaçabilmek için pencereden aşağı atladı ve hayatını kaybetti. Ekipler, alevlerin arasından bir ceset daha çıkardı. Aralarında çocukların da bulunduğu 21 yaralı ise hastaneye kaldırıldı.

Ekipler, bugün yangının çıkış sebebini araştırmak için çatıda inceleme yaptı. Burada iki kişinin daha cansız bedeni bulundu.

Olayla ilgili açıklama yapan Thüringen Eyaleti İçişleri Bakanı Georg Meier, 35 yaşındaki bir kişinin kundaklama şüphesiyle gözaltına alındığını duyurdu. Söz konusu kişinin polise teslim olduğunu belirten Meier, bu yangın felaketinden dolayı derinden sarsıldığını dile getirdi.

Öte yandan, bina kullanılamaz hâle gelirken zarar yaklaşık 2 milyon avroyu buldu.

Almanya, Türk bebeği eş cinsel çifte vermişti! Türkiye harekete geçti Alman devleti tarafından 10 aylık bebekleri ellerinden alınıp eş cinsel bir çifte verilen Türk aile için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, Alman mercileriyle irtibatta olduklarını söyledi.

Avrupa'da kuraklık alarmı: Almanya'da savaş gemileri gün yüzüne çıktı Avrupa kuraklıkla mücadele ediyor. Kuraklık, Tuna Nehri'ni de etkiledi. Yüksek sıcaklık ve az yağışlar sebebiyle su seviyesinde azalma gözlendi.