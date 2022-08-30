Türkiye Gazetesi

Ukrayna'nın Zaporijya nükleer santralinin çatısında görülen delikler, radyasyon sızıntısı korkusuna yol açtı. Rusların tesisi işgal etmesiyle bölgede şiddetli bombardımanlar gerçekleşti ancak en son Ukrayna kuvvetleri santralin yakınındaki toprakları geri aldı.

Zaporijya nükleer tesisi hâlâ Ukraynalı Energoatom şirketi tarafından işletiliyor. Ancak geçtiğimiz gün Rusya’ya bağlı birlikler, nükleer santralin çevresini bombaladı ve bombardımanın tesisin altyapısına zarar vermiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Energoatom şirketi Telegram sayfası üzerinden yaptığı açıklamada, "Sürekli bombardıman sonucunda istasyonun altyapısı hasar gördü, hidrojen sızıntısı ve radyoaktif maddelerin sıçrama riskleri var ve yangın tehlikesi yüksek" dedi.

UKRAYNA'DA ENDİŞE VERİCİ ÇATIŞMALAR

Dünya, Avrupa'nın en büyük nükleer santralinde bir felaketi önlemek için çabalıyor. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) görevlendirdiği bir heyet Pazartesi günü Kiev'e ayak basarak, Mart ayında Rus güçleri tarafından ele geçirilen tesise doğru yola çıktı. Ukrayna tarafından yapılan açıklamaya göre, heyet önümüzdeki günlerde çalışmalara başlayacak.

IAEA başkanı Rafael Grossi, heyetin nükleer santraldeki fiziksel hasarı ve çalışma koşullarını değerlendireceğini ve güvenlik sistemlerini kontrol edeceğini söyledi. Ayrıca, nükleer maddelerin takibine atıfta bulunarak 'acil koruma faaliyetleri gerçekleştirecek'.

Bununla birlikte, Rusya'da görevli yetkililer ise tesisteki bir yakıt deposunun çatısında delik oluşmasına neden olan saldırının, Ukrayna birlikleri tarafından gönderilen füzeden kaynaklandığını iddia ederek, Energoatom'un iddialarına karşı çıktı. Rus haber ajanslarının aktardığına göre, Rus birlikler, nükleer santrale saldırmaya çalışan bir Ukrayna envanterindeki insansız hava aracını düşürdü. Ciddi bir hasar olmadığını ve radyasyon seviyelerinin normal olduğu belirtildi.

Kremlin, IAEA tarafından başlatılan görevin 'gerekli' olduğunu söyledi. Ayrıca tüm dünyayı, Ukrayna'ya tesisteki askeri gerilimi azaltması için baskı yapmaya çağırdı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, IAEA görevinin çalışmalarını siyasi olarak tarafsız bir şekilde yürütmesi gerektiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler, ABD ve Ukrayna kompleksin silahsızlandırılması çağrısında bulundu.

Beyaz Saray: Rusya, Zaporijya Nükleer Santrali'nin çevresine asker yığdı Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) yetkililerinin bölgeye erişiminin engellenmemesi gerektiğini vurguladı.

Beyaz Saray: “Rusya, Ukrayna’da referandum ilan edebilir” Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgal 7. ayını doldurmak üzereyeken, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby'den kritik bir açıklama geldi. Kirby, Rusya’nın Ukrayna'da ele geçirdiği bölgelerde kontrolünü resmileştirmek için referanduma gideceğini duyurdu. .